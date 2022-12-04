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Англия разгромила Сенегал и вышла в 1/4 финала чемпионата мира

вчера, 23:57
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия3 : 0Логотип футбольный клуб СенегалСенегалМатч завершен

Сборная Англии разгромила команду Сенегала в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 (3:0).

Джордан Хендерсон открыл счет на 38-й минуте. Харри Кейн на 45+3-й удвоил преимущество команды. Итоговый счет установил Букайо Сака на 57-й минуте.

В 1/4 финала англичане сыграют с Францией.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 03:17
в таком матче именно Харри Кейн должен играть, как лидер. тем более он Льориса 1000 лет знает и как ему забить
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:34
Надеюсь что сборная Франции отправт англосаксов до дому .
амурец
амурец
сегодня в 02:23
да уж, обыграли Сенегал не напрягаясь, с Францией будет уже другая игра
протон
протон
сегодня в 02:16
С французами англичанам будет тяжелее. Во первых сегодня фарт был,в какой то мере ,на их стороне. Первый гол все таки скорее должна были сенегальцы забить, если исходить из количества и качества моментов. Но в футболе так бывает-у тебя одна атака против трех у соперника, но забиваешь ты. Но фортуна-дама капризная. Коль она сегодня повернулась лицом-вовсе не значит, что также будет и в следующей игре. Так что вангую-первыми забьют французы в четверке.
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
сегодня в 01:18
В пол ноги обыграли.
Jaggers
Jaggers
сегодня в 00:41
Чувствуется, что Англия так и не решила психологические проблемы, которые были на последнем Евро, когда должны были выносить датчан в полуфинале и побеждать итальянцев в финале. Думается, с Францией, как это не прискорбно, будет последний матч на этом чемпионате.
w33euqm4q4wz
w33euqm4q4wz
сегодня в 00:38
Мощная уверенная игра Англичан вселяет уверенность что они могут пройти дальше
WEST HAM
WEST HAM
сегодня в 00:32
Пора уже англичанам выиграть наконец - то долгожданный кубок чемпионов мира!
Удачи!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:26
Классно Англия обыграла Сенегал .
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:26, ред.
Лёгкая прогулка для англичан! Ожидал больше борьбы в этом матче, большего сопротивления от сенегальцев, это коснулось только первого тайма! Второй тайм был уже унылой формальностью где англичане которые выше классом спокойно контролировали игру! В следующим ЧМ скорее всего произойдёт увеличение команд с 32 до 48! Теперь представим на сколько увеличиться чемпионат и сколько предстоит посмотреть "проходных" игр! С такой тенденцией к увеличению числа команд скоро и отбор не понадобится!
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 00:16
С Францией будет сложнее.Хотя бы потому,что на левом фланге Мбаппе, а у Англичан старый Уолкер, или молодой но слабый в защите Трент. В воротах Пикфорд мне кажется более уверенным,Льорис и стар к тому же. В любом случае должна быть равная игра.
протон
протон
сегодня в 00:11
Ну посмотрим на Англию против Франции. Как бы снова не отлетели на первом по-настоящему серьезном сопернике. Громить Иран, Уэльс, Сенегал - это похвально, но не то.
И опять никаких сюрпризов, англичане были сильнее, они и победили. Надеюсь матч Англия-Франция получится интересным.
atrz7ae3zucy
atrz7ae3zucy
сегодня в 00:10
Никакого сопротивления топ команды пока не встречают в плейофф, зачем еще больше расширять чм непонятно.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:09
Хорошо ..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:06, ред.
Класс бьет физику. А что ещё тут скажешь ?
Не больно топлю за англичан, но основа у них действительно сыгранная. Насколько этого хватит с Францией... не берусь судить... Однако "лягушатники" мне кажутся более мастеровитыми. Но и у них есть свой жирный минус: Льорис, имхо, не на 100% готов ментально к предстоящим "боям без правил". Пикфорд у "львов" намного надёжней в рамке.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:02
Англия и Франция?
SHEARER
SHEARER
сегодня в 00:02
Поддерживающих сборную Англии с уверенной победой!
amfik
amfik
сегодня в 00:01
Красавчики. С Францией будет нелегко, но верим
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:01
Сенегал хорошо начал этот матч и игра в первом тайме у них получалась, но пропущенный гол, не вытекавший из логики игры сломал их морально и команда посыпалась. Но какая все же классная команда у Англии! Противостояние с Францией будет огонь!!! Эти сборные давно друг с другом не встречались, тем более на такой высокой стадии. Будет интересно посмотреть.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 00:01
Англию с победой. Шикарно играют англичане,и видится с запасом.

Сенегал бился,но уровень другой,даже Мане не помог бы.

Кейн умница,как и Гризманн, отдает себя команде.Пасы,голы,обострения.

Классные четвертьфинал нас ждут: Франция-Англия,Нидерланды-Аргентина. И возможно Бразилия-Хорватия,Испания-Португалия.
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