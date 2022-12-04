Англия разгромила Сенегал и вышла в 1/4 финала чемпионата мира

Сборная Англии разгромила команду Сенегала в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 (3:0).
Джордан Хендерсон открыл счет на 38-й минуте. Харри Кейн на 45+3-й удвоил преимущество команды. Итоговый счет установил Букайо Сака на 57-й минуте.
В 1/4 финала англичане сыграют с Францией.
Сенегал бился,но уровень другой,даже Мане не помог бы.
Кейн умница,как и Гризманн, отдает себя команде.Пасы,голы,обострения.
Классные четвертьфинал нас ждут: Франция-Англия,Нидерланды-Аргентина. И возможно Бразилия-Хорватия,Испания-Португалия.
Сенегал бился,но уровень другой,даже Мане не помог бы.
Кейн умница,как и Гризманн, отдает себя команде.Пасы,голы,обострения.
Классные четвертьфинал нас ждут: Франция-Англия,Нидерланды-Аргентина. И возможно Бразилия-Хорватия,Испания-Португалия.
Не больно топлю за англичан, но основа у них действительно сыгранная. Насколько этого хватит с Францией... не берусь судить... Однако "лягушатники" мне кажутся более мастеровитыми. Но и у них есть свой жирный минус: Льорис, имхо, не на 100% готов ментально к предстоящим "боям без правил". Пикфорд у "львов" намного надёжней в рамке.
Не больно топлю за англичан, но основа у них действительно сыгранная. Насколько этого хватит с Францией... не берусь судить... Однако "лягушатники" мне кажутся более мастеровитыми. Но и у них есть свой жирный минус: Льорис, имхо, не на 100% готов ментально к предстоящим "боям без правил". Пикфорд у "львов" намного надёжней в рамке.