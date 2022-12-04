Франция переиграла Польшу и вышла в 1/4 финала чемпионата мира

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сегодня, 19:57

Сборная Франции обыграла команду Польши в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 (3:1).

Оливье Жиру открыл счет на 44-й минуте и отметился рекордом в составе сборной. Килиан Мбаппе на 74-й удвоил преимущество команды, а на 90+1-й он оформил дубль. У польской команды голом с пенальти отличился Роберт Левандовски на 90+9-й минуте.

В 1/4 финала французы сыграют с победителем матча Англии и Сенегала.