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Франция переиграла Польшу и вышла в 1/4 финала чемпионата мира

сегодня, 19:57
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Сборная Франции обыграла команду Польши в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 (3:1).

Оливье Жиру открыл счет на 44-й минуте и отметился рекордом в составе сборной. Килиан Мбаппе на 74-й удвоил преимущество команды, а на 90+1-й он оформил дубль. У польской команды голом с пенальти отличился Роберт Левандовски на 90+9-й минуте.

В 1/4 финала французы сыграют с победителем матча Англии и Сенегала.

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Все комментарии
rhskmz
rhskmz
сегодня в 23:50
На их месте должны были быть мы !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 23:17
Это было решение НАТО, а не Совбеза ООН, где у РФ есть право вето. А Югославию бомбили, а потом наказывали по линии НАТО. А РФ вошла в Сребриницу силами десантников и предотвратила резню. Никакого отношения ООН к отлучению Югославии от ЧЕ не имела и не могла иметь. не тот уровень
bacek15
bacek15 ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 23:07
Ельцина обманули.
Capral
Capral ответ avfc71 (раскрыть)
сегодня в 23:04, ред.
А кто там, еврейский лидер? Позвольте осведомиться.
Знатог
Знатог ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 22:57
Это было, и мнение РФ было решающим. РФ могла воспользоваться правом вето, но Ельцин проголосовал за, даже не воздержался.
avfc71
avfc71
сегодня в 22:54
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Знатог (раскрыть)
    сегодня в 22:50
    Этого не было, а если бы даже и было. то вряд ли мнение РФ было решающим.
    А. Ермолов
    А. Ермолов ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 22:36
    Если это ко мне претензия то я в игре Польши про польшу пишу а в игре Англии зайдите и почитайте, насчет сбежать это вы серьезно или шутите?
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    сегодня в 22:26
    Пшеки аут
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ А. Ермолов (раскрыть)
    сегодня в 22:22
    Говорить правду никто не запретил! Но проще ругать поляков, чем их хозяев? Англия, США это то место куда можно сбежать, поэтому их ругать не хочется?
    Karkaz
    Karkaz
    сегодня в 22:07
    Мбаппе конечно хорош, держит марку, но Польша одна из слабых сборных на ЧМ, посмотрим что французы в следующем этапе покажут, не будет так же легко.
    А. Ермолов
    А. Ермолов ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 22:03
    Помилуйте, как же можно, за правду только ВЫ, преватизировали так сказать право на правду
    Константин Смирнов
    Константин Смирнов ответ Locomotive Breath (раскрыть)
    сегодня в 21:57
    Согласен с вами полностью
    Futurista
    Futurista ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 21:56, ред.
    К вам такое же предложение)...
    Знатог
    Знатог ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 21:53, ред.
    в 92 г Югославию отлучили от ЧЕ потому что Россия тоже поддержала санкции против Югославии.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 21:52
    Так и от вас не было таких речей про англичан и америкосов с французами. Здесь полным полно их болельщиков. Чем это объяснить? Патриотическими чувствами? Хватит делать вид, что вы за правду!
    Какодемон
    Какодемон
    сегодня в 21:49
    Мбаппе сделал игру двумя ударами. Заявка на лучшего снайпера ЧМ
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ А. Ермолов (раскрыть)
    сегодня в 21:46
    Ну до той гиены ему далеко будет, который в истории Ермолов.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ SonicStar (раскрыть)
    сегодня в 21:45
    Врага надо знать в рыло.А ещё мы там и немногочисленных друзей рады видеть! А так...приятно,когда они мутузят и поносят друг-друга.А футбол приватизировать нельзя.
    sir_Alex
    sir_Alex ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 21:43
    Да, точно, гиены)))
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 21:42
    Жаль,что одна из двух лучших стран мира , одна из двух лучших наций мира проиграла,ничего это просто обычный футбол.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 21:41
    Кирьян и Ко выбили пшеков. Я бы, не стесняясь, сказал, что с треском. Гран мерси, Франция.
    Gourcuff Yohanne
    Gourcuff Yohanne
    сегодня в 21:40
    Я сойду с ума от счастья если Франция второй раз подряд станет чемпионом 🥰🇨🇵😁
    pomor45
    pomor45 ответ Александр Олегович 1 (раскрыть)
    сегодня в 21:39
    Пшек проделал это дважды и дважды вратарь в начале трюка трогался с места, т.е. фактически реагировал на обманное движение, но судья пшека за нарушение не наказал, а забитый им гол во второй попытке засчитал, несмотря на то, что в неудачной первой пробитие отменил, приписав вратарю то же нарушение, что и во второй. Если бы пшек забил с первой попытки, никакой отмены не было бы. Если бы пшек не забил во второй попытке, судья дал бы ему третью, установив нарушение со стороны вратаря. Судья просто решил наградить пшека голом утешения. Левандовски радовался не тому, что забил гол, а тому, что судья помог ему избежать позора и гнева болельщиков.
    Знатог
    Знатог ответ SonicStar (раскрыть)
    сегодня в 21:37
    Согласный. Похоже многих русских уже денацифицировали. Им всё равно, что негры что славяне.
    pomor45
    pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 21:22
    К сожалению, это истина, но надо же что-то делать, чтобы эти подстилки не использовали нас в качестве средства для заслуг перед своими хозяевами.
    амурец
    амурец
    сегодня в 21:22
    Халява для пшеков закончилась, французов с победой
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ SonicStar (раскрыть)
    сегодня в 21:22
    Уважаемый. все названные тобой страны - это сателиты. а проще подстилки США. И все эти отказы - это знаки послушания, не более того. Как минимум половина футболистов этих стран вообще не знает, где это Украина находится и почему ее сделали пупом Европы.
    По аналогии в 92 г Югославию отлучили от ЧЕ и снова по указке США. К сожалению спорт тоже лег под политику.
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 21:19
    А тем временем кончилась сага...Мага победил Шлеменко
    Capral
    Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 21:19
    Это я с иронией...
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