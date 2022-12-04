Франция переиграла Польшу и вышла в 1/4 финала чемпионата мира

Сборная Франции обыграла команду Польши в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 (3:1).
Оливье Жиру открыл счет на 44-й минуте и отметился рекордом в составе сборной. Килиан Мбаппе на 74-й удвоил преимущество команды, а на 90+1-й он оформил дубль. У польской команды голом с пенальти отличился Роберт Левандовски на 90+9-й минуте.
В 1/4 финала французы сыграют с победителем матча Англии и Сенегала.
Гризманн-молодец.Дешаму повезло иметь его в составе.Бриллиант сборной.
Франция ждет Англию, а Мбаппе можно прямо сейчас отдавать лучшего игрока мундиаля.
Чему радовался Левандовски??? Пробил и иди сразу к середине поля, вылетаете вы, и этот гол тебе и сборной ничего не даст.’
Гризманн-молодец.Дешаму повезло иметь его в составе.Бриллиант сборной.
Франция ждет Англию, а Мбаппе можно прямо сейчас отдавать лучшего игрока мундиаля.
Чему радовался Левандовски??? Пробил и иди сразу к середине поля, вылетаете вы, и этот гол тебе и сборной ничего не даст.’
До перерыва фавориту удалось создать всего пару хороших моментов, первый из которых Жиру завалил, но во втором сумел отличился- внимательно
и самоотверженно обороняясь в первом тайме, поляки просто прозевали,
как Жиру отклеился от опекуна и вывалился один на ворота.
Эпизод напоминал вскрытие штык-ножом консервной банки..
В целом поляки смотрелись не столь безнадёжно, как в группе, и провели свой лучший матч на турнире, но для выбивания чемпиона мира этого не хватило.
Впрочем, крупной победе французы обязаны не столько тому, что по всем статьям переиграли соперника (хотя игровой перевес они имели), сколько индивидуальному мастерству Мбаппе, забившему два великолепных гола, ставших украшением мундиаля.
ЗЫ.
Шиме, из-за которого я притапливал на турнире за поляков, турнир не удался.
Причём вряд ли по его вине, Себа просто пришёлся не ко двору в этом неумеренно оборонительном футболе, который практиковал в Катаре Михневич..
До перерыва фавориту удалось создать всего пару хороших моментов, первый из которых Жиру завалил, но во втором сумел отличился- внимательно
и самоотверженно обороняясь в первом тайме, поляки просто прозевали,
как Жиру отклеился от опекуна и вывалился один на ворота.
Эпизод напоминал вскрытие штык-ножом консервной банки..
В целом поляки смотрелись не столь безнадёжно, как в группе, и провели свой лучший матч на турнире, но для выбивания чемпиона мира этого не хватило.
Впрочем, крупной победе французы обязаны не столько тому, что по всем статьям переиграли соперника (хотя игровой перевес они имели), сколько индивидуальному мастерству Мбаппе, забившему два великолепных гола, ставших украшением мундиаля.
ЗЫ.
Шиме, из-за которого я притапливал на турнире за поляков, турнир не удался.
Причём вряд ли по его вине, Себа просто пришёлся не ко двору в этом неумеренно оборонительном футболе, который практиковал в Катаре Михневич..
Да был эпизод с тремя ударами у сб Польши, когда французы немного упустили нить игры. Но ощущение уверенности в проходе французов все же перевешивало.
А потом молодой монстр по имени Мбаппе начал свое соло! Уверенно и самое главное без напряга сильно и четко пробивает два раза и Польша в нокауте. Случайный пенальти в конце не в счет. А до этого красиво забил теперь уже самый лучший бомбардир сб Франции Жиру! Молодец! Побил все таки рекорд Анри.
Смотрим дальше. Думаю следующий матч будет интересным.
Вроде период сюрпризов прошел. Но Сенегал может))
Да был эпизод с тремя ударами у сб Польши, когда французы немного упустили нить игры. Но ощущение уверенности в проходе французов все же перевешивало.
А потом молодой монстр по имени Мбаппе начал свое соло! Уверенно и самое главное без напряга сильно и четко пробивает два раза и Польша в нокауте. Случайный пенальти в конце не в счет. А до этого красиво забил теперь уже самый лучший бомбардир сб Франции Жиру! Молодец! Побил все таки рекорд Анри.
Смотрим дальше. Думаю следующий матч будет интересным.
Вроде период сюрпризов прошел. Но Сенегал может))