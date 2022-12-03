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Сборная Нидерландов переиграла команду США и вышла в 1/4 финала мундиаля

вчера, 19:53
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды3 : 1Логотип футбольный клуб СШАСШАМатч завершен

Сборная Нидерландов переиграла команду США в матче 1/8 финала чемпионата мира (3:1).

Мемфис Депай открыл счет на 10-й минуте. Дейли Блинд на 45+1-й удвоил преимущество команды. У США отличился голом Хаджи Райт на 76-й минуте, а итоговый счет установил Дензел Думфрис на 81-й.

Нидерланды сыграют в 1/4 финала с победителем пары Аргентина — Австралия.

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:20
Ну тут чисто тренерская победа Луи, он просто как ребенка обыграл тренера США, что не удивительно...
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 00:19
Будет очень интересно посмотреть на матч Голландия Аргентина, правда если команды будут играть, как играли в 1/8, то будет низовой матч и очень вероятна победа Голландии...

З.Ы. Хотя Месси снял с себя проклятье забив в 1/8, так что всё может быть...
протон
протон
вчера в 23:26
Если честно Американцы за последние десять лет сильно прибавили!Индивидуально очень хороши, физически подготовлены, прессинг, самоотдача, все есть! Если бы прошли дальше, то не удивился бы!Но в данном случае индивидуальное мастерство нескольких голландцев и опыт тренера решили исход матча!Поздравляю оранжевых...дальше сложнее и интереснее...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:57, ред.
Уважаемые модераторы ! Очень прошу Вас поставить комментарий "Спартака - 56" в 20.54 на первое место в числе лучших. Прочитав его, вы всё поймёте, а от нас не убудет. Спасибо. Все свои предыдущие лучшие комментарии я обмениваю на этот.
azkan
azkan
вчера в 22:32
Нидерланды были сильнее по всем статьям.
Чего стоит их первый гол, где со своей штрафной до голевого удара было около 14 касаний без участия игроков США. Комбинация на заглядение! Команда Луи ван Гала достойные претенденты на финал ЧМ.
США и так прыгнули выше головы. После их гола всего 6 минут держалась интрига. В этот промежуток забей гол в одном из трех эпизодов, игра перешла бы совсем в другое русло. Но не повезло. Но все равно они запишут этот ЧМ себе в актив, чем в пассив.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:55
Неплохо сыграли - молодцы!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:52, ред.
Это отсылка, на статистике(побед) было до этого матча, а сама отсылка к первому матчу 2014
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:43
С победой! Молодцы! Комбинации красивые! Состав конечно слабоват, кроме защиты ТОПовой. Но думаю Старина Ван Гаал найдет решение и минимум до полуфинала дойдут.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:41
С победой, рад их победе!
112910415
112910415
вчера в 21:31
голландцы банально сильнее
А. Ермолов
А. Ермолов
вчера в 21:28
Посмотрим на Голландцы с Аргентосами
HOROVEL3
HOROVEL3
вчера в 21:08
Поздравляю молодцы
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Spartak_56 (раскрыть)
вчера в 21:06
Не хандри, дружище. У нескольких моих знакомых тоже была эта болезнь. Ничего, вылечились. Надеюсь, ты рано начал лечение, спасение в этом. Верь в лучшее, обязательно молись всевышнему, и всё будет хорошо ! Я уверен в этом.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:05
Остаётся только Поздравить!!!
DXTK
DXTK ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 21:05
+ еще пока не понятно как голландия будет играть если соперник поведет в счете, во всех матчах забивали первыми и не спеша расскатвали мяч, да и соперники были так себе Катар, Сенегал, США и Эквадор не высший эшелон, вот проверка с Аргентиной будет серьезная для этих безусловно талантлевых игроков. Эквадор заставил их попатеть, США тоже, не хватило мастерства и везения этим сборным в завершении, возможно если в 1/4 аргентина сыграет в более прагматичный футбол. Голландия слишком легкая, одного дуновения может просто расыпатся как карточный домик, и им пока везет.

Плюс у ван гала нету много времени чтобы слипить из них что то стоящее это его последний ЧМ и последняя работа в качестве тренера, и то я считаю он подготовил их неплохо для 1/4.

PS Опять если говорить что футбол голалндии вас не впечатляет, как недавно сказал ван гал одному журналисту, - если вам не нравится наш футбол можете не смотреть и гоу хом. ....и потом красоватся обсалютно не надо, чтобы решать задачи. Англия играла на евро в отвратительный футбол 1 - 2 гола на групповой стадии где то повезло в матче с Германией и проскочили в финал, голандцы могут также.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:57
Во время просмотра матча мелькнула шальная, а кто-то скажет идиотская, мысль: голландцы с такой не вызывающей воодушевления игрой могут взобраться на самую высокую вершину. Я просто представил себе такую картину: все команды, которые участвуют в 1/8 и далее, будут играть от обороны, в чём я нисколько не сомневаюсь, и уповать на контратаки. Никто не захочет рисковать и атаковать с шашками наголо; все команды, даже потенциальные фавориты, внимание в основном будут уделять прежде всего обороне и контролю за мячом, и это понятно - пропустишь мяч и попробуй потом отыграйся.
В такой игре все команды имеют шансы на успех, в том числе и те, которых не принимали и не принимают всерьёз.
Spartak_56
Spartak_56
вчера в 20:54
Месяц назад я покрасил подьезную дверь в оранжевый цвет , мне просто захотелось что то сделать яркое хорошее , мало солнце , да и к тому же у меня рак , а сейчас смотрю на голландцев и думаю а если они станут чемпионами , в этом что то есть, всем добра.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Тарас Б 1 (раскрыть)
вчера в 20:50
А мну слово Украина нигде с маленькой буквы не пишет...
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:48, ред.
Доброго времени суток дружище.

На мой субъективный взгляд сборная Нидерландов играла без напряга, как в товарищеском матче. Для неё небыло никакой обходимости рвать жилы. Сборная США совершенно не тот соперник который мог бы всерьёз доставить хоть какие-то проблемы для оранжевых.

С таким стратегом как Ван Гал, который прекрасно знает всё на что способны игроки как своей команды также разобрал всё на что способны игроки сборной США. Наверняка Ван Гал готовил свою сборную в долгую на чемпионат мира, на более высокий уровень и выход минимум в полуфинал Кубка мира. И уж американцы точно не та сборная.

Даже исходя из того как попали на этот чемпионат обе сборные в квалификации, можно было сделать вывод что США в долгую не задержится на чемпионате. США даже сенсационно вышла из группы. А уж бороться на равных с Нидерландами они ещё не могут по ряду естественных причин.

Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Спасибо тебе за понимание. Всем Добра !
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ Литейный 4 returned (раскрыть)
вчера в 20:42
Дык вроде голландцы не с россией встречались!
DXTK
DXTK
вчера в 20:39, ред.
Голландия показал хороший футбол, практически США ничего не позволили сделать, а голы оранжевых были как по учебнику, как на тренировке разыграны Думфрис игрок матча, идеально сыграл, сначала в центре нашел пасом Депая, затем также в касание разрезав оборону соперника отдал на Блинда, ну и третий гол сам и исполнил, защита Амерканцев ворон считала , даже не знаю почему вратарь не сказал о том, что игрок просто не прикрыт, забили такого опасного игрока и 3-1.

США тоже провели в принципе интересную игру на свой гол будем честны наиграли, но забили шальной гол просто не понятно полетел мяч по траектории и приземлился где надо, 2-1 и игра ожила да и тренер их опоздал с заменами когда сделал их ожили. Но класс голландцев оказался просто выше.

PS Поздравляю Нидерланды и старину и философа Луи ван Гала с 1/4 финала, ждемс Аргентину с Месси........
adekvat
adekvat ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 20:33
Еще причесоны.
sir_Alex
sir_Alex ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 20:32
Байден, уверен, не слышал о таком виде спорта.
ssspartak
ssspartak
вчера в 20:29
Абсолютно по делу. сша действительно только бегуны и качки. техники ноль. Выход из группы для них максимум.
adekvat
adekvat
вчера в 20:26
Байден в шоке, лишь бы инфаркт не хватил, а то кто за порядком в мире будет следить. Не дай бог хаос начнется.
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 20:26
Завершился первый матч 1/8 финала чемпионата мира 2022 между сборными Нидерландов и США. Команды встречались на стадионе «Халифа Интернейшнл».

На 10-й минуте защитник Дензел Думфрис получил передачу у края штрафной и прострелил вдоль ворот, а набежавший Мемфис Депай в касание низом пробил в угол. В концовке первой половины матча Дейли Блинд точным ударом из района 11-метровой отметки удвоил преимущество своей команды. На 76-й минуте после удара Хаджи Райта мяч по замысловатой дуге залетел в дальний угол ворот оранжевых. Развить успех сборной США не удалось – спустя пять минут Дензел Думфрис забил третий мяч команды Луи ван Гала. Итог – 3:1, сборная Нидерландов стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира в Катаре.

Никто не ожидал? Никто не верил? Оказывается сборная Нидерландов может забивать много, просто они не тратят много сил. Один из фаворитов этого чемпионата.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:26
Поединки только начинаются
Ген Геныч
Ген Геныч ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:26
Если бы попал,то 3-1 стал бы не к 80 мин а гораздо раньше!!!!!!!!!!!А янки-это бегунки и не более,атлетизм есть а техники нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 20:18
Так держать Нидерланды!
Молодцы!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:17, ред.
Нафиг кенгуру!
Уж скоро экватор мундиаля, а пока только скандалы, да закулисье пёстрое - ни одного по хорошему стоящего поединка ещё не было! Скукотище, - не иначе как.
Поэтому пусть тюльпаны с аргами бодаются, а то это не ЧМ, а одно название - Энрике Бол.
Гость
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