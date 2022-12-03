Сборная Нидерландов переиграла команду США и вышла в 1/4 финала мундиаля

Сборная Нидерландов переиграла команду США в матче 1/8 финала чемпионата мира (3:1).
Мемфис Депай открыл счет на 10-й минуте. Дейли Блинд на 45+1-й удвоил преимущество команды. У США отличился голом Хаджи Райт на 76-й минуте, а итоговый счет установил Дензел Думфрис на 81-й.
Нидерланды сыграют в 1/4 финала с победителем пары Аргентина — Австралия.
США тоже провели в принципе интересную игру на свой гол будем честны наиграли, но забили шальной гол просто не понятно полетел мяч по траектории и приземлился где надо, 2-1 и игра ожила да и тренер их опоздал с заменами когда сделал их ожили. Но класс голландцев оказался просто выше.
PS Поздравляю Нидерланды и старину и философа Луи ван Гала с 1/4 финала, ждемс Аргентину с Месси........
США тоже провели в принципе интересную игру на свой гол будем честны наиграли, но забили шальной гол просто не понятно полетел мяч по траектории и приземлился где надо, 2-1 и игра ожила да и тренер их опоздал с заменами когда сделал их ожили. Но класс голландцев оказался просто выше.
PS Поздравляю Нидерланды и старину и философа Луи ван Гала с 1/4 финала, ждемс Аргентину с Месси........
На мой субъективный взгляд сборная Нидерландов играла без напряга, как в товарищеском матче. Для неё небыло никакой обходимости рвать жилы. Сборная США совершенно не тот соперник который мог бы всерьёз доставить хоть какие-то проблемы для оранжевых.
С таким стратегом как Ван Гал, который прекрасно знает всё на что способны игроки как своей команды также разобрал всё на что способны игроки сборной США. Наверняка Ван Гал готовил свою сборную в долгую на чемпионат мира, на более высокий уровень и выход минимум в полуфинал Кубка мира. И уж американцы точно не та сборная.
Даже исходя из того как попали на этот чемпионат обе сборные в квалификации, можно было сделать вывод что США в долгую не задержится на чемпионате. США даже сенсационно вышла из группы. А уж бороться на равных с Нидерландами они ещё не могут по ряду естественных причин.
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Спасибо тебе за понимание. Всем Добра !
На мой субъективный взгляд сборная Нидерландов играла без напряга, как в товарищеском матче. Для неё небыло никакой обходимости рвать жилы. Сборная США совершенно не тот соперник который мог бы всерьёз доставить хоть какие-то проблемы для оранжевых.
С таким стратегом как Ван Гал, который прекрасно знает всё на что способны игроки как своей команды также разобрал всё на что способны игроки сборной США. Наверняка Ван Гал готовил свою сборную в долгую на чемпионат мира, на более высокий уровень и выход минимум в полуфинал Кубка мира. И уж американцы точно не та сборная.
Даже исходя из того как попали на этот чемпионат обе сборные в квалификации, можно было сделать вывод что США в долгую не задержится на чемпионате. США даже сенсационно вышла из группы. А уж бороться на равных с Нидерландами они ещё не могут по ряду естественных причин.
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Спасибо тебе за понимание. Всем Добра !
Плюс у ван гала нету много времени чтобы слипить из них что то стоящее это его последний ЧМ и последняя работа в качестве тренера, и то я считаю он подготовил их неплохо для 1/4.
PS Опять если говорить что футбол голалндии вас не впечатляет, как недавно сказал ван гал одному журналисту, - если вам не нравится наш футбол можете не смотреть и гоу хом. ....и потом красоватся обсалютно не надо, чтобы решать задачи. Англия играла на евро в отвратительный футбол 1 - 2 гола на групповой стадии где то повезло в матче с Германией и проскочили в финал, голандцы могут также.
Плюс у ван гала нету много времени чтобы слипить из них что то стоящее это его последний ЧМ и последняя работа в качестве тренера, и то я считаю он подготовил их неплохо для 1/4.
PS Опять если говорить что футбол голалндии вас не впечатляет, как недавно сказал ван гал одному журналисту, - если вам не нравится наш футбол можете не смотреть и гоу хом. ....и потом красоватся обсалютно не надо, чтобы решать задачи. Англия играла на евро в отвратительный футбол 1 - 2 гола на групповой стадии где то повезло в матче с Германией и проскочили в финал, голандцы могут также.