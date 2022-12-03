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Аргентина обыграла сборную Австралии и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022

вчера, 23:57
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 1Логотип футбольный клуб АвстралияАвстралияМатч завершен

Сборная Аргентины переиграла команду Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира (2:1).

Лионель Месси открыл счет на 35-й минуте. Хулиан Альварес​ на 57-й минуте удвоил преимущество команды. Энцо Фернандес отличился автоголом на 77-й минуте, установив тем самым итоговый счёт.

Аргентина сыграет в 1/4 финала со сборной Нидерландов.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 00:36
Забил мяч с розыгрыша штрафного, которого не должно было быть. А ведь до того момента аргентина ниразу так не запирала в штрафной кенгуру, т. е по игроцки они не смогли бы такое воплотить, а тут на дуру залетело
Baggio R.
Baggio R. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:34
Получается, что в нужное время включился, когда самая заруба началась. Разве это плохо?
Agamaga........
Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:34
Или можно сказать, что Иньеста принёс золото своей сборной.
Илья85
Илья85 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:33
Дибала после травмы. Его участие на ЧМ было под вопросом. Он даже не сыграл не одного матча после травмы . Плюс ,на поле он дублирует Месси ,соответственно ,им одновременно нахрдится на поле не получится (если арги не будут гореть )
амурец
амурец ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:32
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 00:32
    Раньше был Роббен, но он же и лишил их золота)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Илья85 (раскрыть)
    сегодня в 00:31
    Это очень громко сказано, а этот ЧМ уже всем доказал, что говорить нужно в полголоса и лучше постфактум.
    Сегодня все жарили кенгуру до матча, но мы же вмдели кто еле ноги унес и кого сожрали.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 00:30
    Тут у команд в целом равные шансы)
    Я не вижу в этом явного фаворита.
    Голландцы тоже не те, что были раньше.. какие у них были имена раньше, особенно в нападении) но матч, я надеюсь будет интересным.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 00:30
    Если никто ошибаться не будет то всегда будет ничейный счёт. Спорт тем и интересен что кто-то где-то как-то ошибается.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Baggio R. (раскрыть)
    сегодня в 00:29
    Дружище, я описал уже подробно эту картину, но тебе,из-за уважения легенды на твоей аватарке ещё раз разжую.
    Партнерам Лео подносить начал когда кенгуру стали плохо возвращаться в оборону и наевшись порядком, и скажу тебе, дело не хитрое на фланг отдать из центра.
    А вот до 80той минуты ни о каких партнерах речи не было, сплошные обрезы от него
    МASTER CHIEF
    МASTER CHIEF
    сегодня в 00:29
    Конечно гном стату набивает, иначе не бил бы пенки зная что мажет постоянно.Это хорошо там Альварес разыгрался.
    Пирамида
    Пирамида
    сегодня в 00:28
    С такой игрой очень тяжело будет против Голландии... . К счастью, никто не получил травму и жёлтую карточку!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 00:27
    Ну давай уж откровенно!!!!!!!!!!!!!И гол австралийцев стал нелепым!!!!!!!!!!!
    Илья85
    Илья85 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 00:26
    При нормально сбалансипованной команде ,где оба края работают нормально ,Дамфрис не помеха. Он слишком увлекается атакой и не всегда успевает . Конечно ,на этом ЧМ ещё не ставили таких задпч ему соперники . Но с условной бразилией (винисиус) ,Францией ( мбапе ) испанией ,его сожрут
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 00:26
    Что такое попытка Месси?? Можно объяснить??

    Есть факт что 100% запороть. А какой именно такой 19 моментов запорол Месси, и если даже запорол то кто ему эти моменты создал?? Можно подробнее??
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:25
    Конечно чудовищная ошибка вратаря австралийцев привела к нелепому голу который и отправил домой Австралию очень жаль
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 00:25
    Он не признает факты. На волне криша много не увидишь в игре гениального Месси 😀
    Baggio R.
    Baggio R. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 00:24
    Точно, Месси хотел набить стату, то и дело подносил мячи партнерам для новых и новых потерь и стрельбы по воробьям.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Beka_byaka (раскрыть)
    сегодня в 00:24
    Возможно и так..
    Но у него были очень хорошие шансы сегодня отличиться.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ зигзаг (раскрыть)
    сегодня в 00:22
    Думаю бесполезно. На подсознательном уровне.
    МASTER CHIEF
    МASTER CHIEF
    сегодня в 00:20
    Нидерланды должны брать реванш за 2014 год.
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 00:19
    Месси благодарю своему голу в 1000-м матче выводит свою сборную в следующую стадию! Крутое событие для Аргентины!!!
    Ждём их в полуфинале с Бразилией, а дальше в финале с кубком в руках 🏆
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 00:19
    Конечно по классу Аргентина сильнее на порядок, но временами излишняя самоуверенность а главное неслыханная расточительность в голевых моментах чуть не сыграло сними злую шутку! И будь австралийцы немного по смелей ( или пан или пропал) в конце матча а главное по удачливее то не известно как бы всё закончилось! Мне показалось, что начало плей-офф пошло поинтереснее ! Ждем продолжения!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 00:18
    Из всех прошедших матчей ЧМ именно этот, на мой взгляд, соответствовал уровню Мундиаля и заслуживает самых превосходных эпитетов.
    Ну а Месси... Месси есть Месси.
    YuriA
    YuriA
    сегодня в 00:18
    Кроме последних 15 минут матча была довольно скучная игра. Австралийцы,увы. сами наказали себя за бесконечные перепасы между вратарём и защитниками.. Прописная истина: выигрывают те , кто забивают. А у Австралии не получалось три четверти игры ничего в атаке. У аргентинцев показал наконец свою силу Месси. Но, чтобы пройти дальше, им надо значительно прибавить, особенно в атаке.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 00:17
    Как же Месси хотел набить стату на уставшем сопернике,партнеры то и дело подносили ему мячии для новых и новых потерь мяча и стрельбы по воробьям.
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 00:17
    Скалони надо как-то поработать с нападающими....
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 00:16
    Лаутару напомнил меня Гризманна в Барселоне. Когда у того начинали коленки дрожать после идеального паса от Месси. Терялся как ребенок, будто боялся физической расправы от Месси, если не забьет. Сегодня он выглядит именно так. В глазах было видно растерянность и страх... Надеюсь это мое ошибочное мнение, и против Голландии он всё-таки начнет забивать свои моменты..
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 00:16
    Там нужно не потеть а жариться в аду т.к Голландия сейчас сильнее Аргентины!!!!!!!!!!!Если Аргентина запрется,то это сразу проигрыш с ходу!!!!!!!!!!!!!!!!!Если же будет играть в прессинг,то шансы есть,небольшие но есть!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Вообщем- я за красивый футбол в 1/4 да и победит сильнейший,но жду много голов!!!!!!!!!!!!!
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 00:16
    Как же хорош ЧМ зимой...в начале декабря))...
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