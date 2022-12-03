Аргентина обыграла сборную Австралии и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022

Сборная Аргентины переиграла команду Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира (2:1).
Лионель Месси открыл счет на 35-й минуте. Хулиан Альварес на 57-й минуте удвоил преимущество команды. Энцо Фернандес отличился автоголом на 77-й минуте, установив тем самым итоговый счёт.
Аргентина сыграет в 1/4 финала со сборной Нидерландов.
Месси вопреки всего в этом матче бегал. Но стоило ему начать бегать как сразу встречали 4 игрока Австралии, а идеальные голевые передачи на партнёров так и не дали результата. Именно такие нервные игры закаливают игроков и сплачивают команд. Придает уверенность. Дальше больше, Голландия. А там Вандейк)) будет совсем не лекго. Будем посмотреть. Всем удачи.
Месси вопреки всего в этом матче бегал. Но стоило ему начать бегать как сразу встречали 4 игрока Австралии, а идеальные голевые передачи на партнёров так и не дали результата. Именно такие нервные игры закаливают игроков и сплачивают команд. Придает уверенность. Дальше больше, Голландия. А там Вандейк)) будет совсем не лекго. Будем посмотреть. Всем удачи.
Их можно оправдать.. все таки на восстановление у них было всего лишь два дня, а это очень мало для такого плотного графика. У Австралии просто не хватило сил на навал.
Как же удивил сегодня Де Пауль! Его работоспособность просто поражает, я был в шоке от него.
Ну и не понимаю что происходит на этом чм с Лаутаро.. он легко мог оформить хет трик за полчаса, но все свои моменты загубил, как и до этого матча. Альварес намного лучше распоряжается своими шансами.
А голкипера Австралии жаль, он сегодня стал антигероем для своей команды, очень нелепо сыграл в том эпизоде.
Их можно оправдать.. все таки на восстановление у них было всего лишь два дня, а это очень мало для такого плотного графика. У Австралии просто не хватило сил на навал.
Как же удивил сегодня Де Пауль! Его работоспособность просто поражает, я был в шоке от него.
Ну и не понимаю что происходит на этом чм с Лаутаро.. он легко мог оформить хет трик за полчаса, но все свои моменты загубил, как и до этого матча. Альварес намного лучше распоряжается своими шансами.
А голкипера Австралии жаль, он сегодня стал антигероем для своей команды, очень нелепо сыграл в том эпизоде.
То что Скалони козыряет одной картой весь мундиаль говорит о его незрелости. Лаутаро, Дибала на скамейке ... это чё за дела ? Нападение как было невыразительным, так и осталось. А те, кто реально может создать угрозу и осмысленную атакующую комбинацию. обыгравшись с Месси, не имеют игровой практики.
В общем дурит коуч аргентинцев не по-детски.
То что Скалони козыряет одной картой весь мундиаль говорит о его незрелости. Лаутаро, Дибала на скамейке ... это чё за дела ? Нападение как было невыразительным, так и осталось. А те, кто реально может создать угрозу и осмысленную атакующую комбинацию. обыгравшись с Месси, не имеют игровой практики.
В общем дурит коуч аргентинцев не по-детски.