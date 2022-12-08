Роналду хотел покинуть сборную Португалии, потому что не вышел в старте

Нападающий Криштиану Роналду мог покинуть сборную Португалии во время чемпионата мира.
КриРо был взбешен, потому что главный тренер португальцев Фернанду Сантуш не включил его в основной состав на матч 1/8 финала чемпионата мира против сборной Швейцарии.
Роналду хотел собрать вещи и покинуть расположение сборной Португалии из-за такого решения тренера. Однако через некоторое время Криштиану понял, что ещё может сыграть важную роль для национальной команды, поэтому решил остаться.
Конечно, послематчевые ещë никто не отменял, если что выйдет на 119 минуте😎
Конечно, послематчевые ещë никто не отменял, если что выйдет на 119 минуте😎
Вот его истинное лицо! Лицемер и нарцисс. Кто теперь скажет, что он не болеет нарциссизмом?
Без него сборная прекрасно играет! Он там вообще не нужен. Пусть уедет и не позорит команду.
Вот его истинное лицо! Лицемер и нарцисс. Кто теперь скажет, что он не болеет нарциссизмом?
Без него сборная прекрасно играет! Он там вообще не нужен. Пусть уедет и не позорит команду.
Не стоит придавать особого внимания
Не стоит придавать особого внимания
Грустно, если это правда
Неприятно
Грустно, если это правда
Неприятно
Мало того, что без Нарцисса команда летит, рвет и мечет, и в принципе в нем не нуждается. Так он решил напакостить, испортив атмосферу в раздевалке. Ну .это низко даже для такого как Роналду.
Мало того, что без Нарцисса команда летит, рвет и мечет, и в принципе в нем не нуждается. Так он решил напакостить, испортив атмосферу в раздевалке. Ну .это низко даже для такого как Роналду.