Роналду хотел покинуть сборную Португалии, потому что не вышел в старте

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вчера, 12:03

Нападающий мог покинуть сборную Португалии во время чемпионата мира.

КриРо был взбешен, потому что главный тренер португальцев не включил его в основной состав на матч 1/8 финала чемпионата мира против сборной Швейцарии.

Роналду хотел собрать вещи и покинуть расположение сборной Португалии из-за такого решения тренера. Однако через некоторое время Криштиану понял, что ещё может сыграть важную роль для национальной команды, поэтому решил остаться.