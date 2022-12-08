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Роналду хотел покинуть сборную Португалии, потому что не вышел в старте

вчера, 12:03

Нападающий Криштиану Роналду мог покинуть сборную Португалии во время чемпионата мира.

КриРо был взбешен, потому что главный тренер португальцев Фернанду Сантуш не включил его в основной состав на матч 1/8 финала чемпионата мира против сборной Швейцарии.

Роналду хотел собрать вещи и покинуть расположение сборной Португалии из-за такого решения тренера. Однако через некоторое время Криштиану понял, что ещё может сыграть важную роль для национальной команды, поэтому решил остаться.

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Португалия  Роналду Криштиану  Сантуш Фернанду
Перевод с footmercato.net Фото: Твиттер сборной Португалии
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Все комментарии
369cjemjagvu
369cjemjagvu
вчера в 16:24
"... Криштиану понял, что ещё может сыграть важную роль для национальной команды, поэтому решил остаться."

Конечно, послематчевые ещë никто не отменял, если что выйдет на 119 минуте😎
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 15:42
В истории футбола кажется не было такой истерички 😂😂😂
Вот его истинное лицо! Лицемер и нарцисс. Кто теперь скажет, что он не болеет нарциссизмом?
Без него сборная прекрасно играет! Он там вообще не нужен. Пусть уедет и не позорит команду.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:53
Скорее всего так и было, а потом решил вдруг чемпионом станет
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:31
Есть у него одна черта, как и я он клал на людей болт. Т.е скажу вкратце. Ему на94 если какой-то антонио или петр, федерик считает его плохим, и т.д. Он спокойно играет,делает свою работу. Все его рекорды и трофеи никто не отнимет. И после хейта Роналду вернется к своим миллиардам,детям,и девушке, а журналюга вернется к лапше и правой руке.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:28
Сколько грязи льют на легенду, нг повторюсь, всё это лишь для того Рон терпит, чтобы команда спокойно готовилась к финалу, а Криш уведет давление СМИ от ведущих игроков
adekvat
adekvat
вчера в 14:15
И тут его святейшество озарило, что он может сыграть важнейшую роль для национальной команды
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 14:14
😂😂😂 То радостный на скамейке и празднует голы партнеров, то хотел уйти.Вы определитесь уже😂
Munutd
Munutd
вчера в 14:14
56, не из за команды остался, а для себя. В случае успеха команды, скажет что тоже принимал участие, если неудача, скажет что нужно было его выпускать...
Google Eagle
Google Eagle ответ Narek89 (раскрыть)
вчера в 14:12
И не говори))
Tostao
Tostao
вчера в 14:06
Посмотрел на игру сборной и подумал:"А вдруг они до финала дойдут и не дай Бог станут чемпионами? А как же я?" И остался.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 13:58
Роналду токсичный, он него уже давно больше вреда чем пользы, вон и МЮ на поправку пошел, а сборная так вообще не хуже бразильцев летают. Время балерина прошло, пусть напоследок отправится в вояж в МЛС или к шейхам
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 13:54
Сам похоронил свою карьеру и репутацию
dok66
dok66
вчера в 13:51
Если не о чем писать , напишите о Роналду , все равно прочитают .
vitya valdes
vitya valdes
вчера в 13:47
Более 80 % информации про Криштиану выдумка.
Не стоит придавать особого внимания
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 13:39
Утка на утке ...
vova505
vova505
вчера в 13:37
Да уж
Грустно, если это правда
Неприятно
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:21
Можно было подумать там было иначе).
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 13:14
Если это правда, то дно окончательно пробито...
Мало того, что без Нарцисса команда летит, рвет и мечет, и в принципе в нем не нуждается. Так он решил напакостить, испортив атмосферу в раздевалке. Ну .это низко даже для такого как Роналду.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:13
Да он просто тряпка.
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 12:59
Не думаю. что это правда.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:54
И без него тянут, тут конечно впору задуматься о своей значимости.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:53
Пусть покидает. Отряд не заметит потери бойца.
xajaks
xajaks
вчера в 12:50
Решил остаться только потому, что есть шанс выиграть кубок мира, пусть и сидя на скамейке
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 12:48, ред.
никак не могут согласовать в семье историю, то он дал отдохнуть команде, то сестра возмущена, то уже убегал из сборной ) результат на табло, 6 голов без Роналду ) может болельщики Португалии еще будут проклинать того, кто не дал убежать ему из сборной, когда он запорит в следующих матчах с первых минут
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:37
Гей-нарцисс падает всё ниже и ниже.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 12:35
Тен Хаг тихо хихикает в Манчестере...
karnager
karnager
вчера в 12:33
Сам только хуже делает погоду в сборной. Так спокойно могут дойти до полуфинала-финала, а с учетом таких скандалов и от марроканцев могут вылететь
SonicStar
SonicStar
вчера в 12:33
Как же глубоко он себя закапывает...и дна не видно. Такое ощущение, будто он реально умом тронулся от своего величия. Страшная ситуация на самом деле
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 12:27
Да и пускай валит. Не велика потеря
112910415
112910415
вчера в 12:22
при таком счёте на табло, убегающий герой смотрелся бы особенно скверно !
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