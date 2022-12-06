Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2022/2023

Мостовой: «Может, у Шалимова с головой проблемы»

вчера, 22:21

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова экс-наставника «Урала» Игоря Шалимова, который пообещал насильно отправить его в психбольницу.

Я на такой бред вообще ничего не хочу отвечать. Не знаю, что с ним происходит. Может, с головой проблемы, давно не видел Игоря. Между нами ничего не происходит. Не понимаю, почему у него такая неприязнь ко мне.

Вызвать его на бой? Да прекращайте! Мне делать больше нечего?

Напомним, что Мостовой и Шалимов обвиняли друг друга в алкоголизме.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Рафинья и Пакета ответили на критику Кина
Вчера, 10:08
Шалимов: «Мостовой просто сошёл с ума! Он — неблагодарная свинья!»
05 декабря
Мостовой: «Я не хочу слушать бред Шалимова. Чего слушать этого пьяницу?»
05 декабря
Адриано разводится с женой из-за чемпионата мира через 24 дня после свадьбы
05 декабря
Шалимов послал Мостового: «Не надо было бухать, если пить не умеешь»
05 декабря
Португальским футболистам запретили общаться с журналистами на английском
05 декабря
Сортировать
Все комментарии
Баобаб
Баобаб
сегодня в 10:26
Срочно в ринг, сейчас модно.
KnowSoccer
KnowSoccer ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:54
Это отражение российского футбола)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:09
Тут кто кого больше грязью обольет.
salleeh
salleeh
сегодня в 03:47
Алло! Психушка? Тут двое больных, один буйный…)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:17
Действительно пора бы и успокоится, Не уже ли сами не понимают, что выставляют себя на посмешище Взрослые, обеспеченные, с хорошим спортивным прошлым люди - зачем друг друга "58ить" причём публично? Не понятно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:53
Стыдно должно быть вам , некогда уважаемые футболисты.
shur
shur
вчера в 22:45
...стыдно за в свое время уважаемых спартачей, но гнилей диалога выкладываемого на Соккере я давно не читывал!!!
Futurista
Futurista
вчера в 22:31
2022 год...шёл ЧМ...Мостовой и Шалимов обвиняли друг друга в алкоголизме...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 