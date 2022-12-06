Мостовой: «Может, у Шалимова с головой проблемы»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова экс-наставника «Урала» Игоря Шалимова, который пообещал насильно отправить его в психбольницу.
Я на такой бред вообще ничего не хочу отвечать. Не знаю, что с ним происходит. Может, с головой проблемы, давно не видел Игоря. Между нами ничего не происходит. Не понимаю, почему у него такая неприязнь ко мне.
Вызвать его на бой? Да прекращайте! Мне делать больше нечего?
Напомним, что Мостовой и Шалимов обвиняли друг друга в алкоголизме.