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Адриано разводится с женой из-за чемпионата мира через 24 дня после свадьбы

вчера, 19:26

Бывший нападающий «Интера» и сборной Бразилии Адриано разводится со своей супругой Микаэле Меските.

Причиной стал чемпионат мира. Адриано вместе со своими друзьями отправился посмотреть матч группового этапа ЧМ между сборными Бразилии и Швейцарии в городок Вила-Крузейро. Там он пробыл два дня, не сообщая ничего своей жене. После возвращения домой Адриано извинился перед супругой, но извинения не были приняты. Микаэле удалила все фотографии с Адриано из соцсетей, собираясь подать на развод.

Пара была в браке всего 24 дня, однако до этого Адриано и Микаэле встречались семь лет.

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Адриано
Перевод с cope.es
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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:07
Хорошее дело браком не назовут. Не вступили бы в брак, встречались бы ещё 24 года, бракоделы.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:02
Лучше уж сразу в таком случае, а то потом будет поздно....это ведь не последний ЧМ!
Сп62
Сп62
вчера в 20:25
Милые бранятся - только тешатся.
112910415
112910415
вчера в 20:06
любовная лодка разбилась о ЧМ ...
makkie
makkie
вчера в 19:47
Полагаю, в эти два дня не только просмотр футбола входил )))
Futurista
Futurista
вчера в 19:35
Адриано явно был не Челентано...
протон
протон
вчера в 19:35
Нынешней сборной Бразилии сейчас бы такого напа, как Адриано. А то вингеров хоть соли, а центрфорвардов толковых нет ни одного.
протон
протон
вчера в 19:34
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