Адриано разводится с женой из-за чемпионата мира через 24 дня после свадьбы

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вчера, 19:26

Бывший нападающий «Интера» и сборной Бразилии разводится со своей супругой Микаэле Меските.

Причиной стал чемпионат мира. Адриано вместе со своими друзьями отправился посмотреть матч группового этапа ЧМ между сборными Бразилии и Швейцарии в городок Вила-Крузейро. Там он пробыл два дня, не сообщая ничего своей жене. После возвращения домой Адриано извинился перед супругой, но извинения не были приняты. Микаэле удалила все фотографии с Адриано из соцсетей, собираясь подать на развод.

Пара была в браке всего 24 дня, однако до этого Адриано и Микаэле встречались семь лет.