Мостовой: «Я не хочу слушать бред Шалимова. Чего слушать этого пьяницу?»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова экс-наставника «Урала» Игоря Шалимова, который заявил, что Мостовой употреблял алкоголь, а также выругался в адрес Александра.
Я не хочу слушать бред Шалимова. Чего слушать этого пьяницу? Шалимова уже самого понесло с алкогольным опьянением. Я прекрасно помню ту историю — её всегда ставили в шутку. Мне было достаточно глотка пива, я пиво в 25 лет попробовал. Было холодно, и я тогда остался в машине.
К вопросу, кто нажрался — так это они. Я не пошёл на эту дискотеку, потому что ничего, кроме этого, они и не могут. Кому, как не Шалимову, молчать про алкогольные напитки. Даже отвечать противно.
Гады - Писарев, Шалимов!
Напоили паренька.
Влили пиво под нажимом,
По объёму два глотка.
Четверть века я не пьющий,
Ну а тут такой удар!
И лежу я никакущий,
Выделяя перегар.
Лучше так, чем в дискотеку,
Где разгульство и разврат,
С интеллектом человеку,
Там не место, как-то так...
Гады - Писарев, Шалимов!
Напоили паренька.
Влили пиво под нажимом,
По объёму два глотка.
Четверть века я не пьющий,
Ну а тут такой удар!
И лежу я никакущий,
Выделяя перегар.
Лучше так, чем в дискотеку,
Где разгульство и разврат,
С интеллектом человеку,
Там не место, как-то так...