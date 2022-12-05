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Мостовой: «Я не хочу слушать бред Шалимова. Чего слушать этого пьяницу?»

вчера, 19:36

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова экс-наставника «Урала» Игоря Шалимова, который заявил, что Мостовой употреблял алкоголь, а также выругался в адрес Александра.

Я не хочу слушать бред Шалимова. Чего слушать этого пьяницу? Шалимова уже самого понесло с алкогольным опьянением. Я прекрасно помню ту историю — её всегда ставили в шутку. Мне было достаточно глотка пива, я пиво в 25 лет попробовал. Было холодно, и я тогда остался в машине.

К вопросу, кто нажрался — так это они. Я не пошёл на эту дискотеку, потому что ничего, кроме этого, они и не могут. Кому, как не Шалимову, молчать про алкогольные напитки. Даже отвечать противно.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:51
заткните уже этих красавцев
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:48, ред.
Такие разговоры надо проводить при встрече раз на раз, а не выставлять на всеобщее внимание.
Это вообще мало кому интересно кто там когда то бухал
777dimon86
777dimon86
вчера в 23:43
Шалимов крайне неприятный типок. Это было понятно ещё с отказного письма, а тренерская деятельность и темболее как на матч тв стал языком трепать это только подтвердило. Ну а Мостовом был лучшего мнения, но как стал он на матч тв экспертом тоже стало понятно что говнстенький дядька.
Союзник противников
Союзник противников ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:52
М-ля,это совсем не какой-то малоизвестный шотландский пиит,а знаменитый стихолетописЕц "Спартака" НАЗАРОВ???
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 22:50
Что один что второй негодяи конченные, один письмо 14 организовал, чем "помог" нашей сборной и Садырину, второй на Евро отличился таким же образом
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 22:42
Больше отличиться нечем этим двум лузерам.
barcamilan
barcamilan
вчера в 22:33
скандалы, интриги, расследования
valt134
valt134
вчера в 22:20
Мда… Не хотел бы я в этой компании быть «третьим»…
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:12
зачем пресса подхватила эти помои?
Шуnя771
Шуnя771 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:11
Люди северных, суровых краев всегда слыли серьёзными, надёжными..., не многословными...
Вам спартачи - архангельцы не налили?))
adekvat
adekvat ответ Swift2005 (раскрыть)
вчера в 22:08, ред.
Где Губерниев там везде кучи, не пройдешь, не испачкав обувь.
pomor45
pomor45
вчера в 21:54
Для пьянства есть такие поводы:
Поминки, праздник, встречи, проводы,
Крестины, свадьбы и развод,
Мороз, охота, Новый год,
Выздоровление, новоселье,
Печаль, раскаяние, веселье,
Успех, награда, новый чин,
А в Спартаке и без причин!
vfthg11
vfthg11
вчера в 21:53
как бабы базарный ...41ют друг друга..
как будто рук нет !!!
pomor45
pomor45
вчера в 21:45
Мостовой:
-Выпил пива я бутылку
И пописать вышел в поле.
Надавали по затылку…
Дело было на футболе.
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 21:32
Обоим больше не наливать!
Parma1972
Parma1972
вчера в 21:28
Сказ о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем
alexgurzan
alexgurzan ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 21:21
.
djaich
djaich ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 21:19
Там не только по лицу, но и по карьере видно. Мост адекватно самореализовался в игровом плане, а Шалимов весь свой гигантский потенциал угробил. Но в таком возрасте взаимно переругиваться - глупость несусветная с обеих сторон, без исключений.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:14
Два престарелых алкаша поссорились.
Tostao
Tostao
вчера в 21:06
Паинька

Гады - Писарев, Шалимов!
Напоили паренька.
Влили пиво под нажимом,
По объёму два глотка.
Четверть века я не пьющий,
Ну а тут такой удар!
И лежу я никакущий,
Выделяя перегар.
Лучше так, чем в дискотеку,
Где разгульство и разврат,
С интеллектом человеку,
Там не место, как-то так...
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 21:04
Алкоголизм, это не отдых, а тяжкий изнурительный труд!!! Гыгыгы
bacek15
bacek15
вчера в 21:02
Писарев наверно сейчас в полном недоумении ))
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 21:00
Что то они погнали за ШАЙТАН.
Трах тебиток тебиток.
Их в одну клетку что б они любили РОДИНУ.🧐.)
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 20:55
Милые бранятся — только тешатся! Гыгыгы
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:55
Вспоминаю, как в игре с Аланией, он ударил своего партнера по команде. Редкий жлоб.
pomor45
pomor45
вчера в 20:54
Хочешь узнать, кто твоя жена, назови соседку б.....
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:52
Серьёзно? Я не знал. Думаю, в этой компании и Карпин не был бы лишним...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:50
Их моральный облик примерно соответствует интеллекту Горлуковича.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:49
А ведь есть еще сага про бромантан. Главный герой Егорушка Титов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 20:47
Оба закоренелые трезвенники, а может и язвенники.
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