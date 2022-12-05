Мостовой: «Я не хочу слушать бред Шалимова. Чего слушать этого пьяницу?»

Бывший футболист «Спартака» отреагировал на слова экс-наставника «Урала» , который заявил, что Мостовой употреблял алкоголь, а также выругался в адрес Александра.

Я не хочу слушать бред Шалимова. Чего слушать этого пьяницу? Шалимова уже самого понесло с алкогольным опьянением. Я прекрасно помню ту историю — её всегда ставили в шутку. Мне было достаточно глотка пива, я пиво в 25 лет попробовал. Было холодно, и я тогда остался в машине.

К вопросу, кто нажрался — так это они. Я не пошёл на эту дискотеку, потому что ничего, кроме этого, они и не могут. Кому, как не Шалимову, молчать про алкогольные напитки. Даже отвечать противно.