Шалимов: «Мостовой просто сошёл с ума! Он — неблагодарная свинья!»

Бывший тренер «Урала» Игорь Шалимов продолжил словесную перепалку с Александром Мостовым.
По мне, так он просто сошел с ума! Я ему ничем помочь не смогу. У него с головой уже проблемы. Он говорит не только про меня, может и про Валерия Карпина, и про всех нас сказать.
Конкуренция? О какой конкуренции может быть речь, если он тренирует Медиалигу? Хочет показать свою значимость? Да он просто неблагодарная свинья!
Мостовой обвинил Шалимова в алкоголизме, на что получил жесткий ответ. Однако это не помешало Александру снова выступить с высказыванием в адрес Шалимова, где он назвал его пьяницей.
https://www.youtube.com/watch?v=9Ur295fiAmE