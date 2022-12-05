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Шалимов: «Мостовой просто сошёл с ума! Он — неблагодарная свинья!»

вчера, 20:56

Бывший тренер «Урала» Игорь Шалимов продолжил словесную перепалку с Александром Мостовым.

По мне, так он просто сошел с ума! Я ему ничем помочь не смогу. У него с головой уже проблемы. Он говорит не только про меня, может и про Валерия Карпина, и про всех нас сказать.

Конкуренция? О какой конкуренции может быть речь, если он тренирует Медиалигу? Хочет показать свою значимость? Да он просто неблагодарная свинья!

Мостовой обвинил Шалимова в алкоголизме, на что получил жесткий ответ. Однако это не помешало Александру снова выступить с высказыванием в адрес Шалимова, где он назвал его пьяницей.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:54
"Если у тебя есть фонтан, заткни его !"
ABir
ABir
вчера в 23:20
И зачем эти истории про свои похождения в молодости выставлять сейчас на всеобщее обсуждение?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:16
Вот что с состоятельными,но малообразованными и некультурными людьми делает безработица! Футболисты,смотрите на них и делайте выводы,что и после 30 лет может быть иная жизнь-она не заканчивается счётом в банке.
Futurista
Futurista
вчера в 22:02
Всё понятно...оба после Спартака играли в европейских клубах...это же классический пример...

Capral
Capral ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 21:34
Или последний огурец.
Capral
Capral
вчера в 21:33
протон, это ты остроумно сказал, даже мне понравилось! Ахахахахаха!!!
протон
протон
вчера в 21:30
Спартаковцам надо перестать друг друга называть "свиньями"
протон
протон
вчера в 21:28
Легенды Спартака такие шуты почище Харламова и Батрудинова
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:19
Эх а ведь когда то в одной "лодке" были и даже "бунтовали" вместе ( письмо 14)!
pomor45
pomor45
вчера в 21:14
В Спартаке, вроде бы, в свиньях разбираются лучше всех, а критериев отличия благодарных от неблагодарных найти не могут.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:10
Два алкаша не как не поделят последний стакан.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:09
Последнее предложение имеет не один смысл.
Beno444
Beno444
вчера в 21:00
Вернее гусь.
monah-10
monah-10
вчера в 21:00
То что все наши футболеры алики это и так понятно, как они передвигаются на поле, так это только с бодуна, и это из поколения в поколение, Россия, нас умом не понять, мы можем только верить.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 20:58
Еще Роналду обвиняют в ребячестве.Тут взрослые дядьки ерундой страдают.
matrix333
matrix333
вчера в 20:57
А может быть лошадь?
Гость
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