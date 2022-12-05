Шалимов: «Мостовой просто сошёл с ума! Он — неблагодарная свинья!»

Бывший тренер «Урала» продолжил словесную перепалку с .

По мне, так он просто сошел с ума! Я ему ничем помочь не смогу. У него с головой уже проблемы. Он говорит не только про меня, может и про Валерия Карпина, и про всех нас сказать.

Конкуренция? О какой конкуренции может быть речь, если он тренирует Медиалигу? Хочет показать свою значимость? Да он просто неблагодарная свинья!