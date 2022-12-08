По данным немецкой прессы, в сборной Германии произошёл конфликт во время чемпионата мира.
Главного тренера Бундестим Ханса-Дитера Флика обвинили в предвзятом отношении к футболистам «Баварии», которые выступают в национальной команде.
Перед матчем 1-го тура группового этапа ЧМ против сборной Японии Мануэль Нойер и Леон Горецка настаивали, что нужно закрыть рот рукой в знак протеста перед началом встречи, однако другие футболисты не хотели принимать участие в данной акции.
Во время матча против Японии многие игроки были несогласны с решением Флика выпустить Горецку вместо Илкая Гюндогана. Кроме того, Марк-Андре тер Штеген и Кай Хаверц были недовольны, что не выходят на поле.
Одни требовали рот закрыть, другие тыл прикрыть, а третьи охреневали от всего происходящего...
Им ещё Роналду в команду, вот веселуха бы была.
Одни требовали рот закрыть, другие тыл прикрыть, а третьи охреневали от всего происходящего...
Им ещё Роналду в команду, вот веселуха бы была.
Команды приехавшие играть - сейчас будут бороться за выход в полуфинал....
Команды приехавшие закрывать рты руками - отправились проводить свои акции дома...
Команды приехавшие играть - сейчас будут бороться за выход в полуфинал....
Команды приехавшие закрывать рты руками - отправились проводить свои акции дома...