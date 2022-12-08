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В сборной Германии произошёл конфликт во время чемпионата мира

вчера, 10:40

По данным немецкой прессы, в сборной Германии произошёл конфликт во время чемпионата мира.

Главного тренера Бундестим Ханса-Дитера Флика обвинили в предвзятом отношении к футболистам «Баварии», которые выступают в национальной команде.

Перед матчем 1-го тура группового этапа ЧМ против сборной Японии Мануэль Нойер и Леон Горецка настаивали, что нужно закрыть рот рукой в знак протеста перед началом встречи, однако другие футболисты не хотели принимать участие в данной акции.

Во время матча против Японии многие игроки были несогласны с решением Флика выпустить Горецку вместо Илкая Гюндогана. Кроме того, Марк-Андре тер Штеген и Кай Хаверц были недовольны, что не выходят на поле.

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Все комментарии
НикСта63
НикСта63
вчера в 22:26
Что то я не заметил, что Хаверц не играл.
Сп62
Сп62
вчера в 18:10
Недовольные всегда были и будут во всех нормальных сборных. Просто, когда идут победы, никто на эти проблемы не обращает внимания. А вот, когда случаются провалы, обстановка в команде резко обостряется и надо искать виновных.
Верг
Верг
вчера в 18:02
Бундесгейтим
PoliMoli
PoliMoli
вчера в 16:44
Им нужно в рот давать Ноеру и Горецкому! Пусть пососут чупа чупс!
Черепушкин
Черепушкин
вчера в 14:55
футболистам все-таки желательно заниматься футболом, а не спорить о повязочках и о позах для фотографирования
Futurista
Futurista ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 14:07
Бразильцы пошли дальше...они приклеили себя к мячу...
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 13:42
Рот закрывать уже не в тренде. Отстали парни от моды. Надо было к полю себя приклеить.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:38
Почитал комментарии. Некоторые опять про геев. Напишите что-нибудь дельное, уважаемые пользователи. Давайте про голландцев поговорим. Там ещё больше "нетрадиционных". Закончится ЧМ и переписывайтесь между собой, если эта тема вас волнует. Как дети, честное слово.
Bolshoy
Bolshoy ответ hsxp2jntprm7 (раскрыть)
вчера в 12:52
Бывает такое и в нашем футболе... А начал теперешний "великий" тренер Шалимов, затеявший бучу в сборной против Садырина...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:51
Одним словом гей разборки были.
Одни требовали рот закрыть, другие тыл прикрыть, а третьи охреневали от всего происходящего...
Им ещё Роналду в команду, вот веселуха бы была.
xajaks
xajaks
вчера в 12:49
Очко бы себе рукой прикрыли на всякий случай....
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:40
на серём на них с высокой колокольни
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:40, ред.
Вот до чего довела радужная европа....Испания, Германия....педрики домой...человек номер один, человек номер два....)))
karnager
karnager
вчера в 12:34
Когда от Нойера каминг-аут?
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 12:11
Коль в коллективе нет слаженности и общего взаимопонимания, такой коллектив настигают неудачи.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:02
Какой-то бред,чесслово.Терштеген там не доволен
sir_Alex
sir_Alex ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:29
Опечатка была в тексте новости, быстро исправились)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:26
Вылетели, Теперь нужно искать оправдания...
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 11:23
Радуга поднялась над сборной Германии, впрочем как и над всем еврорейхом. Тьфу 33ство одно. Гыгыгы
VWV
VWV
вчера в 11:18
Это был конФЛИКт.
cska1948
cska1948 ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 11:08
Что тут непонятного? Тренер поддержал мнение игроков Баварии.
Dudikoff
Dudikoff
вчера в 11:07
Выпускать Горецку вместо Гюндогана это предвзятое отношение к Баварии?)
Boricku
Boricku
вчера в 11:01
Почему рот, надо было другое закрыть, тогда бы выйграли. Эйроппа жжёт со своей радугой.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:59
Конфликты по всей германии поэтому неудивительно.
Narek89
Narek89
вчера в 10:57
Такое бывает на чемпионатах мира. Германия не отличается
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 10:55
Одни предлагали прикрывать рот, другие - прикрывать попу, вот и не сошлись во мнениях.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:54
Всё по-честноку...

Команды приехавшие играть - сейчас будут бороться за выход в полуфинал....
Команды приехавшие закрывать рты руками - отправились проводить свои акции дома...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:45
"Главного тренера Бундестим Ханса-Дитера Флика обвинил в предвзятом отношении к футболистам «Баварии», которые выступает в национальной команде" – ничего не понял, но чувствую, что здОрово!
hsxp2jntprm7
hsxp2jntprm7
вчера в 10:45
Бывает и такое в большом футболе.
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