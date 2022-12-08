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вчера, 10:40

По данным немецкой прессы, в сборной Германии произошёл конфликт во время чемпионата мира.

Главного тренера Бундестим обвинили в предвзятом отношении к футболистам «Баварии», которые выступают в национальной команде.

Перед матчем 1-го тура группового этапа ЧМ против сборной Японии и настаивали, что нужно закрыть рот рукой в знак протеста перед началом встречи, однако другие футболисты не хотели принимать участие в данной акции.

Во время матча против Японии многие игроки были несогласны с решением Флика выпустить Горецку вместо . Кроме того, и были недовольны, что не выходят на поле.