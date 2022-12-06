Рафинья и Пакета ответили на критику Кина

Полузащитники сборной Бразилии и ответили на критику экс-хавбека «Манчестер Юнайтед» Роя Кина по поводу того, как бразильцы праздновали свои голы.

Рафинья сказал:

Проблема в тех, кому это не нравится, потому что мы собираемся продолжать это делать.

А Пакета поддержал товарища по команде:

В танце мы символизируем радость от забитого гола. Мы не делаем это из-за неуважения, мы не идем на поводу у оппонента.

Мы собираемся все вместе, и мы празднуем. Это наш момент — Бразилия празднует. Если ему это не нравится, я мало что могу для него сделать. Это команда, которая счастлива забить гол. Единственное, что он должен делать, это уважать.