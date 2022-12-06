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Рафинья и Пакета ответили на критику Кина

вчера, 10:08
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия4 : 1Логотип футбольный клуб Южная КореяЮжная КореяМатч завершен

Полузащитники сборной Бразилии Рафинья и Лукас Пакета ответили на критику экс-хавбека «Манчестер Юнайтед» Роя Кина по поводу того, как бразильцы праздновали свои голы.

Рафинья сказал:

Проблема в тех, кому это не нравится, потому что мы собираемся продолжать это делать.

А Пакета поддержал товарища по команде:

В танце мы символизируем радость от забитого гола. Мы не делаем это из-за неуважения, мы не идем на поводу у оппонента.

Мы собираемся все вместе, и мы празднуем. Это наш момент — Бразилия празднует. Если ему это не нравится, я мало что могу для него сделать. Это команда, которая счастлива забить гол. Единственное, что он должен делать, это уважать.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 11:04
Правильно сказали. Эти британцы постоянно все обс.рают, только у них все как надо, все как должно быть.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:36
Молодцы парни, не то что арги, которые лупят по ногам
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 10:31
Бразильцы любят танцевать, вот и танцуют. Вот так длинно?
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 10:21
А Кин спрашивал когдп мутузил людей,нравится им это или нет.
Q-J-G-911
Q-J-G-911
вчера в 10:16
@Танцевать во время матча - это не вовремя.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:09
Не надо ответить, надо играть и доказать.
Гость
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