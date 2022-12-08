Сутормин: «Лучше перейти в АФК, чем вечно ждать возвращения в еврокубки»

Полузащитник «Зенита» и сборной России высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Переход в Азиатскую конфедерацию — это лучше, чем вечное ожидание Европы. Понятно, что всем хочется вернуться в еврокубки, но главный вопрос — когда мы сможем это сделать. Если нам придётся ждать неизвестное количество времени, то АФК — это лучше, чем ничего. В любом случае и сборные, и клубы хотят играть международные матчи. Поэтому я надеюсь, что скоро всё изменится в лучшую сторону.