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Сутормин: «Лучше перейти в АФК, чем вечно ждать возвращения в еврокубки»

вчера, 23:15

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Переход в Азиатскую конфедерацию — это лучше, чем вечное ожидание Европы. Понятно, что всем хочется вернуться в еврокубки, но главный вопрос — когда мы сможем это сделать. Если нам придётся ждать неизвестное количество времени, то АФК — это лучше, чем ничего. В любом случае и сборные, и клубы хотят играть международные матчи. Поэтому я надеюсь, что скоро всё изменится в лучшую сторону.

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Все комментарии
nubom
nubom
сегодня в 07:26
Для начала, Алексею не мешало бы попасть в стартовый состав Зенита...
ДСА
ДСА
сегодня в 06:46
Если допустят до международных матчей, то да.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 05:54
Опять этот бред! АФК тоже находится под ФИФА! И что нам даст этот гипотетический переход? Во-первых, нас туда никто не пустит, так как некоторые представители АФК (а Япония, Ю. Корея и Австралия - это сильнейшие представители АФК) будут категорически против нахождения в ней России, вплоть до бойкота матчей с нами. Во-вторых, если мы туда попадём, то опять попадаем под санкции ФИФА и опять будем изолированы от международных матчей! Так что, Сутормин и все россияне кому 24-25+, могут забыть про международные матчи в своей карьере, если, конечно, кому-то крупно не повезёт оказаться в каком-нибудь хорошем европейском клубе и поиграть в нём в еврокубках или сменить спортивное гражданство и быть приглашенным в другую сборную.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 01:06
Давно пора !
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