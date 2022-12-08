Бывший вратарь сборной России оценил игру сборных США и Канады на ЧМ-2022

Бывший вратарь сборной России поделился мнением о выступлении сборных США и Канады на чемпионате мира в Катаре.

Команды США и Канады отобрались на ЧМ и показали в Катаре неплохой футбол, особенно американцы. Канада в каждом из матчей выглядела неплохо на поле, но у них состав достаточно неровный – игроки мирового уровня вперемешку с гораздо менее мастеровитыми футболистами, например, их вратарь провалил этот чемпионат.