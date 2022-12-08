Червиченко: «В 1/4 финала всеми фибрами души буду болеть за аргентинцев»

Экс-президент «Спартака» высказался о предстоящем матче 1/4 финала ЧМ -2022 между сборными Нидерландов и Аргентины.

Надеюсь, что Нидерланды вылетят, а аргентинцы пойдут дальше. Из звёздных игроков я больше всего симпатизирую Месси, поэтому всеми фибрами души буду болеть за аргентинцев.

Если Аргентина не подойдёт расхлябанно, то они предпочтительнее. У голландцев тоже есть мастерство, хоть пока и не очевидно. Однако как-то они долезли до четвертьфинала, хотя совсем не показывали интересной игры. Здесь так, что на чей нос муха сядет. Можно оббить все штанги и атаковать, а потом залетит один дурак — и не сможешь отыграться. Так было у аргентинцев с саудитами. Изначально Аргентина предпочтительнее.