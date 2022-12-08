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Червиченко: «В 1/4 финала всеми фибрами души буду болеть за аргентинцев»

вчера, 21:49
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина22:00 Не начался

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче 1/4 финала ЧМ-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины.

Надеюсь, что Нидерланды вылетят, а аргентинцы пойдут дальше. Из звёздных игроков я больше всего симпатизирую Месси, поэтому всеми фибрами души буду болеть за аргентинцев.

Если Аргентина не подойдёт расхлябанно, то они предпочтительнее. У голландцев тоже есть мастерство, хоть пока и не очевидно. Однако как-то они долезли до четвертьфинала, хотя совсем не показывали интересной игры. Здесь так, что на чей нос муха сядет. Можно оббить все штанги и атаковать, а потом залетит один дурак — и не сможешь отыграться. Так было у аргентинцев с саудитами. Изначально Аргентина предпочтительнее.

Встреча пройдёт завтра, 9 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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Narek89
Narek89
вчера в 22:52
За аргов можно.
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