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Семин дал прогноз на матч Нидерланды — Аргентина на ЧМ-2022

вчера, 21:35
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина22:00 Не начался

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оставил свой прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира в Катаре между командами Нидерландов и Аргентины.

Что касается игры Аргентины и Нидерландов, то я думаю, что здесь равные шансы. У аргентинцев есть Месси, а у команды Нидерландов — Луи ван Гал, который, наверное, прекрасно знает, как надо играть против звезды соперников. Достаточно много в этой сборной квалифицированных игроков, поэтому я бы никому не отдал здесь предпочтение.

Напомним, что встреча Нидерланды — Аргентина начнется 9 декабря в 22:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 22:21
Так, если ставка не сыграет, потребую компенсацию от Семина.
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:47
Ничья в основное и в дополнительное время и всё решат пенальти, где, скорее всего победит Аргентина. С Палычем согласен!
lotsman
lotsman
вчера в 21:45
Вообще то ничья, в основное время, вполне реально в этом матче.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:41
Во общем Палыч полагает ничья в основное, вполне возможно.
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