Экс-главный тренер «Локомотива» оставил свой прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира в Катаре между командами Нидерландов и Аргентины.

Что касается игры Аргентины и Нидерландов, то я думаю, что здесь равные шансы. У аргентинцев есть Месси, а у команды Нидерландов — Луи ван Гал, который, наверное, прекрасно знает, как надо играть против звезды соперников. Достаточно много в этой сборной квалифицированных игроков, поэтому я бы никому не отдал здесь предпочтение.