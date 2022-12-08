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Мостовой: «Вряд ли Бразилия разнесёт Хорватию так легко, как Южную Корею»

вчера, 22:56
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб БразилияБразилия18:00 Не начался

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче между Хорватией и Бразилией в 1/4 финала ЧМ-2022.

Вряд ли бразильцы смогут разнести Хорватию так легко, как Корею. Хорватия и по составу, и по опыту, и по мастерству превосходит корейцев. Я не жду разгрома — жду тяжёлую игру для бразильцев.

В середине поля хорваты вряд ли кому-то уступают. Ясно, что в атаке бразильцы сейчас превосходят всех. Для меня здесь 60 на 40 в пользу Бразилии.

Игра пройдёт 9 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.

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Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 22:57
Сборная Хорватии сильна.
Гость
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