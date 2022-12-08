Мостовой: «Вряд ли Бразилия разнесёт Хорватию так легко, как Южную Корею»

Экс-футболист сборной России высказался о предстоящем матче между Хорватией и Бразилией в 1/4 финала ЧМ -2022.

Вряд ли бразильцы смогут разнести Хорватию так легко, как Корею. Хорватия и по составу, и по опыту, и по мастерству превосходит корейцев. Я не жду разгрома — жду тяжёлую игру для бразильцев.

В середине поля хорваты вряд ли кому-то уступают. Ясно, что в атаке бразильцы сейчас превосходят всех. Для меня здесь 60 на 40 в пользу Бразилии.