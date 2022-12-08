Главный тренер «Алании»: «Мы мечтаем о выходе в РПЛ».

Главный тренер «Алании» рассказал о задаче команды на текущий сезон.

Владикавказский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги после 20-го тура с 38 очками, отставая от лидирующей «Балтики» на 3 балла.

Наша республика нуждается в выходе «Алании» в РПЛ . Сегодня сильно развивается детский футбол, у нас появилась одна из лучших с точки зрения инфраструктуры академия в стране, в ней есть всё, чтобы развивать футболистов. Надо, чтобы эти игроки стремились в команду Премьер-Лиги. Даже ради этого надо стремиться в РПЛ .

Другое дело, надо быть к этому готовым. Сегодня до сих пор идёт строительство стадиона, он ещё не готов. Мы надеемся, что к лету всё будет готово. Нам в любом случае надо мотивировать себя побеждать в каждой игре, чтобы выходить в РПЛ . Надеемся и верим в Господа, что у нас всё получится.

Самое главное, что футбол в Осетии начал объединяться. Это детский сектор и профессиональная команда: мы находимся всё время вместе. Команда по моему желанию даже живёт и готовится в академии. Это важно, когда есть преемственность: юные футболисты видят, как относятся к работе старшие игроки. Это правильное выстраивание вертикали.

Профессиональным игрокам это не мешает. У нас свой этаж, футболисты часто вместе пересекаются. Они ведь не ночами там находятся, они приходят, проводят тренировки, восстанавливаются и уходят по домам. А дети живут там. Некий симбиоз происходит, это очень важно, пока строится наша база.