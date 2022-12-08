Главный тренер «Алании»: «Мы мечтаем о выходе в РПЛ».

Главный тренер «Алании» Заур Тедеев рассказал о задаче команды на текущий сезон.
Владикавказский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги после 20-го тура с 38 очками, отставая от лидирующей «Балтики» на 3 балла.
Наша республика нуждается в выходе «Алании» в РПЛ. Сегодня сильно развивается детский футбол, у нас появилась одна из лучших с точки зрения инфраструктуры академия в стране, в ней есть всё, чтобы развивать футболистов. Надо, чтобы эти игроки стремились в команду Премьер-Лиги. Даже ради этого надо стремиться в РПЛ.
Другое дело, надо быть к этому готовым. Сегодня до сих пор идёт строительство стадиона, он ещё не готов. Мы надеемся, что к лету всё будет готово. Нам в любом случае надо мотивировать себя побеждать в каждой игре, чтобы выходить в РПЛ. Надеемся и верим в Господа, что у нас всё получится.
Самое главное, что футбол в Осетии начал объединяться. Это детский сектор и профессиональная команда: мы находимся всё время вместе. Команда по моему желанию даже живёт и готовится в академии. Это важно, когда есть преемственность: юные футболисты видят, как относятся к работе старшие игроки. Это правильное выстраивание вертикали.
Профессиональным игрокам это не мешает. У нас свой этаж, футболисты часто вместе пересекаются. Они ведь не ночами там находятся, они приходят, проводят тренировки, восстанавливаются и уходят по домам. А дети живут там. Некий симбиоз происходит, это очень важно, пока строится наша база.
Стоит ли задача выхода в РПЛ? Да. Мы этого хотим: и футболисты, и тренеры, и руководство, и болельщики. Мы об этом мечтаем.
Немного моего субъективизма как от болельщика Алании к тому что происходит сейчас с моим родным клубом.
Начну с самого, на мой взгляд, главного, клуб Алания на данный момент времени находится в руках частного инвестора. И это уже третий год. Была у Алании база которая развалилась с тех пор как клубом руководил Валерий Газзаев.
С приходом нового владельца в лице Гуриева, прежде всего что он презентовал, это была именно эта разрушенная база и её реконструкция с шикарным проектом её рекламой в СМИ, телевидением, и т.д .
Прошло почти три года, но как и небыло базы так и нет. Про стадион 🏟 вообще лучше не буду говорить. Тем более тот стадион который сейчас ждут с нетерпением, никакого отношения не имеет к клубу Алания, т.к. он является собственностью республики. А клуб частный.
И то что сейчас команда бывает в расположение детской академии, а играет свои официальные матчи в соседней республике уже не первый год, pэто тоже не есть не только хорошо, но и является большим сомнением в том что следующий сезон Алания начнёт свои игры в РПЛ и ещё на "своём" республиканском стадионе.
Теперь ещё один нюанс, на мой взгляд, состав который сейчас находится в распоряжении главного тренера, наврядли сможет решать серьёзные задачи, при условии выхода в РПЛ. И эта проблема была ещё при главном тренере Гогниеве, который с этим составом ещё из ПФЛ прошёл ФНЛ 2 и ФНЛ.
И уж точно такой состав не мог решать вопросы выхода, а тем более остаться в РПЛ, притом что боссы Алании почему-то не стали пополнять и усиливать состав для задач выхода в РПЛ. И конец прошлого сезона показал, что команда просто слила последние матчи.
Понимая всю эту ситуацию, что команда остаётся без стадиона и усиления, Гогниев просто не хотел стать крайним в этой сложившейся ситуации, принял, на мой субъективный взгляд, правильное решение, уйти из клуба. У босса Алании сейчас очень большая финансовая нагрузка в проектах которые будут давать ему реальный доход в республике.
А клуб Алания это сейчас как налоговая отсрочка от тех проектов которые сейчас действительно идут полным ходом в республике. Это Алания-Парк, горнолыжные курорты Мамиссон, гостиничные комплексы, туристические базы, и т.д. И самое главное что у хозяина Алании нет столько денег, чтобы все эти проекты можно было на данном этапе тянуть. И пока он не найдёт со инвесторов для Алании или пока не начнут работать его проекты не думаю что у Алании будут действительно стоять серьёзные задачи. Проще говоря, без собственного дома (стадиона 🏟 и тренировочной базы ) не может быть глобальных задач. Это элементарно, Ватсон !)
Немного моего субъективизма как от болельщика Алании к тому что происходит сейчас с моим родным клубом.
Начну с самого, на мой взгляд, главного, клуб Алания на данный момент времени находится в руках частного инвестора. И это уже третий год. Была у Алании база которая развалилась с тех пор как клубом руководил Валерий Газзаев.
С приходом нового владельца в лице Гуриева, прежде всего что он презентовал, это была именно эта разрушенная база и её реконструкция с шикарным проектом её рекламой в СМИ, телевидением, и т.д .
Прошло почти три года, но как и небыло базы так и нет. Про стадион 🏟 вообще лучше не буду говорить. Тем более тот стадион который сейчас ждут с нетерпением, никакого отношения не имеет к клубу Алания, т.к. он является собственностью республики. А клуб частный.
И то что сейчас команда бывает в расположение детской академии, а играет свои официальные матчи в соседней республике уже не первый год, pэто тоже не есть не только хорошо, но и является большим сомнением в том что следующий сезон Алания начнёт свои игры в РПЛ и ещё на "своём" республиканском стадионе.
Теперь ещё один нюанс, на мой взгляд, состав который сейчас находится в распоряжении главного тренера, наврядли сможет решать серьёзные задачи, при условии выхода в РПЛ. И эта проблема была ещё при главном тренере Гогниеве, который с этим составом ещё из ПФЛ прошёл ФНЛ 2 и ФНЛ.
И уж точно такой состав не мог решать вопросы выхода, а тем более остаться в РПЛ, притом что боссы Алании почему-то не стали пополнять и усиливать состав для задач выхода в РПЛ. И конец прошлого сезона показал, что команда просто слила последние матчи.
Понимая всю эту ситуацию, что команда остаётся без стадиона и усиления, Гогниев просто не хотел стать крайним в этой сложившейся ситуации, принял, на мой субъективный взгляд, правильное решение, уйти из клуба. У босса Алании сейчас очень большая финансовая нагрузка в проектах которые будут давать ему реальный доход в республике.
А клуб Алания это сейчас как налоговая отсрочка от тех проектов которые сейчас действительно идут полным ходом в республике. Это Алания-Парк, горнолыжные курорты Мамиссон, гостиничные комплексы, туристические базы, и т.д. И самое главное что у хозяина Алании нет столько денег, чтобы все эти проекты можно было на данном этапе тянуть. И пока он не найдёт со инвесторов для Алании или пока не начнут работать его проекты не думаю что у Алании будут действительно стоять серьёзные задачи. Проще говоря, без собственного дома (стадиона 🏟 и тренировочной базы ) не может быть глобальных задач. Это элементарно, Ватсон !)