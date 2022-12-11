Петржела: «В другое время Роналду мог бы перейти в „Спартак“ или „Зенит“»

Экс-наставник «Зенита» считает, что мог бы продолжить карьеру в России.

Сейчас Криштиану точно не пойдёт играть в Россию, потому что он отказал даже Саудовской Аравии. Думаю, Роналду пойдёт в европейский клуб. Если бы не события в мире, он мог бы перейти в «Спартак» или «Зенит». Думаю, это было бы возможно. Россия — красивая, дорогая страна.