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Петржела: «В другое время Роналду мог бы перейти в „Спартак“ или „Зенит“»

сегодня, 11:36

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела считает, что Криштиану Роналду мог бы продолжить карьеру в России.

Сейчас Криштиану точно не пойдёт играть в Россию, потому что он отказал даже Саудовской Аравии. Думаю, Роналду пойдёт в европейский клуб. Если бы не события в мире, он мог бы перейти в «Спартак» или «Зенит». Думаю, это было бы возможно. Россия — красивая, дорогая страна.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 14:52
Глупее ничего не читал!
Интересно, у Петржелы это возрастное или его так в Зените испортили? Первое - простимо, а вот второе... )))
112910415
112910415
сегодня в 12:26
Сергей Богданович в ужасе сразу закрыл эту новость
x3mjntzytuvd
x3mjntzytuvd
сегодня в 12:10
Теперь времена другие пошли, сожалею что так стукнула его карьера
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:05
Чушь какая то...
Роналду...с его самолюбием и самомнением....перешёл в РПЛ только в одном случае...
Если бы РПЛ была единственной лигой в Мире...
cska1948
cska1948
сегодня в 11:45
После бесславного выступления Роналду на ЧМ от него и Саудовская Аравия откажется, но молдавский Шериф может взять.
Narek89
Narek89
сегодня в 11:44
А сейчас это невозможно. Роналду в трауре.
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