Петржела: «В другое время Роналду мог бы перейти в „Спартак“ или „Зенит“»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела считает, что Криштиану Роналду мог бы продолжить карьеру в России.
Сейчас Криштиану точно не пойдёт играть в Россию, потому что он отказал даже Саудовской Аравии. Думаю, Роналду пойдёт в европейский клуб. Если бы не события в мире, он мог бы перейти в «Спартак» или «Зенит». Думаю, это было бы возможно. Россия — красивая, дорогая страна.
Интересно, у Петржелы это возрастное или его так в Зените испортили? Первое - простимо, а вот второе... )))
Интересно, у Петржелы это возрастное или его так в Зените испортили? Первое - простимо, а вот второе... )))
Роналду...с его самолюбием и самомнением....перешёл в РПЛ только в одном случае...
Если бы РПЛ была единственной лигой в Мире...
Роналду...с его самолюбием и самомнением....перешёл в РПЛ только в одном случае...
Если бы РПЛ была единственной лигой в Мире...