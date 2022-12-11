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Фернандеш: «Марокко было лучше Португалии, что бы мы ни говорили о судьях»

сегодня, 11:08
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш признал, что Марокко играло лучше Португалии в 1/4 финала чемпионата мира:

У нас хватало мастерства для прохода дальше и учитывая нашу самоотдачу заслуживали большего. Мы расстроены, потрясены, подавлены. Мы упустили шанс. Думали, что способны пройти дальше вне зависимости от того, с кем играем – Марокко, Аргентиной, Бразилией или любой другой сборной. Мы ждали этого матча и хотели выйти в полуфинал, но не смогли.

В этой игре Марокко было лучше Португалии, они заслужили победу, что бы мы ни говорили о судьях. Марокко заслужило это. Они хорошо играли и мы должны отдать им должное и поздравить сборную Марокко.

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:19
+8 минут добавленного времени
salleeh
salleeh ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:11
Ещё бы, все видели, кто не забил пенальти…
salleeh
salleeh ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:10
Полностью согласен…👍 На него не играют и сами не могут…
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 11:46
Бруну лидер этой сборной - это факт.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:40
Главный виновник провала, очередной матч провалил. Ни одного паса под удар. Роналду был лучшим, но ему дали только 40 минут
cska1948
cska1948
сегодня в 11:22
У португальцев, впрочем, как у испанцев в подсознании сидела мысль, что кого-кого, но Марокко мы обыграем по любому. Именно это и помешала и тем, и другим сконцентрироваться и выложиться по полной.
Elliada
Elliada
сегодня в 11:15
Вот это должен был говорить капитан команды, а не только посты после победы выкладывать. Ясно, кто лидер в Португалии. К примеру, Кейн извинился и принял на себя ответственность за вылет Англии.
Гость
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