Фернандеш: «Марокко было лучше Португалии, что бы мы ни говорили о судьях»

Полузащитник сборной Португалии признал, что Марокко играло лучше Португалии в 1/4 финала чемпионата мира:

У нас хватало мастерства для прохода дальше и учитывая нашу самоотдачу заслуживали большего. Мы расстроены, потрясены, подавлены. Мы упустили шанс. Думали, что способны пройти дальше вне зависимости от того, с кем играем – Марокко, Аргентиной, Бразилией или любой другой сборной. Мы ждали этого матча и хотели выйти в полуфинал, но не смогли.

В этой игре Марокко было лучше Португалии, они заслужили победу, что бы мы ни говорили о судьях. Марокко заслужило это. Они хорошо играли и мы должны отдать им должное и поздравить сборную Марокко.