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Сантуш: «Не жалею, что оставил Роналду на скамейке запасных»

сегодня, 10:07
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после поражения от Марокко в 1/4 финала чемпионата мира прокомментировал своё решение оставить нападающего Криштиану Роналду в запасе в начале встречи:

Роналду на скамейке запасных? Я не жалею об этом. Команда очень хорошо выступила в матче со Швейцарией. Криштиану — отличный футболист. Он вошёл в игру, когда мы поняли, что это действительно необходимо. У меня нет никаких сожалений.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 17:04
Что из пальца высасывать его полезные действия? Приписали или нет гол, там чистый гол Бруну, на отвлекающих не переписывают голы.
Ты видишь только его одного, а на поле партнёры делают больше, поэтому он присел на лавку. Видно, что он уже медлительный, пытается с мячом работать, а у него отбирают без проблем.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 16:51
Как видишь в сборной у него хорошо получается. Роналду не сразу сел на лавку, если заметил. Он выходил три раза в основе.
faneng
faneng
сегодня в 16:19
Какие же эти старики-тренеры упертые и твердолобые. Сами уже ничего в футболе не понимают, но свою правоту отстаивают. Что ван Гал - "мне не в чем себя винить". Нет, Луи, есть тебе в чем себя винить, еще как есть! Что Сантуш - "ни о чем не жалею". А надо бы жалеть - жалеть, что ты не выработал против Марокко вообще никакой тактики. Жалеть, что не научил команду грамотно атаковать с распределением ролей. У Роналду уже нет скорости, но есть техника удара (особенно головой) и неплохое видение поля. Так научи, Сантуш, всяких Бруну и Бернарду банально точно подавать в штрафную. Вчера у португальцев ни одной точной подачи не было.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:50, ред.
Просто Рональдо надо было вовремя уйти из футбола. Но парень видимо в этой жизни без славы ни как не может . А теперь его не любит даже те , с кем локоть о локать в командах он играет .
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:23
Увы, это уже вчерашний день!
Karkaz
Karkaz ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 13:13
А сколько там матчей Месси не забивал за ПСЖ и пешком ходил? Его тоже не должно было быть на поле?
Chaumont
Chaumont ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 13:06, ред.
вот это вообще не понятно, Роналду играл и на месте центрального нападающего (когда типа задел головой мяч летящий в ворота), и слева нападающего, и в центре под нападающим... у него нет ккакой то конкретной роли кроме "я хочу забить" и мне почему-то кажется это не установка тренера, и именно поэтому Роналду оказался на скамейке
если футболист рассуждает о правильности развития целого гигантского клуба МЮ, не понимая в этом ничего - думаете он слушает, что говорит "какой-то там тренеришка"?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 13:01
Ты игры если бы смотрел, то Рон как раз таки обострял и весьма опасно. Гол который ему не приписали, по итогу все равно его заслуга. Вчера он так же разок опасно пробил, в тот редкий момент, когда получил нормальный пас. Ни разу не смогли навесить ему на голову, чтоб он пробил. Много передач, угловых, и ни одна не прилетела в голову Рона.
shur
shur ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:47
...поляки тоже самое сделали с Левановским или всё таки с игроками что то не так ????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur
сегодня в 12:40
...желаю в Наступающем году всем "ДОБРЫМ ЛЮДЯМ" , которые
не жалея сил , бумаги и пера , строчили столь "МИЛЫЕ" для глаз
челобитные об одном из лучших футболистов мира, чтобы после
его ухода они любезно занялись другой не мало важной персоной, догадались, усердия и краснословия, будьте "ЗДОРОВЫ"...
Chaumont
Chaumont
сегодня в 12:35
Роналду напоминает Джордана. Спортсмен, но как человек - грязь. Даже Пиппен отрекся от Джодана сказав что без него Чикаго стало лучше. Все стали говорить только одно - гений, но... Человек которому ради рекордов плевать на все. И при этом - лучше всех играет, поливая всех своих же друзей и тренеров помоями.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 12:32
Виноват тренер, что Роналду закончился как минимум год назад? 4 гола за сезон! Таких игроков не должно быть на поле. Всё правильно сделал Сантуш. За те матчи, что криш выходил в основе он доказал, что не способен ни на что. Разве что нырять.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 12:26
Мне одно не понятно, почему его не используют в другой роли, атакующего полузащитника например, ближе к центру, где не нужна прям скорость, приём мяча в штрафной, дриблинг. Месси вон тоже роль поменяли(давно уже), стал действовать из глубины и получается неплохо. Роналду созидать умеет, поэтому мог сыграть лучше сам на этом ЧМ, так и команда, используй тренер по другому португальца.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Илья Пыркин (раскрыть)
сегодня в 12:12
Увы, это все в прошлом, за которое он отчаянно цепляется, не понимая, что его поезд уже ушел.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ blackthorne (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 12:01
))))) Какие интриги может плести дурак (Роналду) ? Роналду может только открыто скандалить, бросаться на тренера, судей, журналистов и весь мир, смеша тем самым публику и выставляя себя в глупом свете. Это первое.

Второе. Роналду на ЧМ поле не был и его не могло там быть. Тот, кто считает что 15-20 минут в поле это на нём быть, ведёт на этой основе наиглупейшую статистику, делая в оконцовке выводы - либо хейтер модного, либо учитель русского языка и литературы, которому футбол - пятое колесо в телеге.

И третье. Нет на свете спортсменов абсолютно плохих или абсолютно хороших. И заниматься противопоставлениями сильных сторон у одного со слабыми у другого....это называется впаривать ширпотреб в руки недалёких.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:50
Абсолютно здравая мысль. Виноват тренер. Очень несвоевременно он начал свои эксперименты. Рон был лидером сборной много лет. Тренер должен был быть умнее в этой ситуации.
salleeh
salleeh ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:45
Раз не верите в Рона, не можете сами, тогда будьте любезны, домой, а билеты вам купит сборная Марокко…
112910415
112910415
сегодня в 11:31
тренер скорее прав, чем нет !
но он проиграл ...
cska1948
cska1948 ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 11:28
Раз игроки стали игнорировать Рона, значит перестали в него верить. А кому как не игрокам на поле видно кто как играет и выкладывается. Рону надо смирится с тем, что его звёздный час прошёл.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:26, ред.
Косяк Сантуша даже не футбольный. Его косяк - принципиальный. Какой дурак начнёт ломать вождя команды перед решающими играми ?!
Месси в футболе например что (?) сама учтивость чтоль ?! Взял позавчера после матча и обоsрал голландца, который сделал дубль в ворота Аргентины. Ладно Ван Гааль его чем-то там обидел, Бог с ним, но что плохого ему сделал умница Вегорст, отправивший два прекрасных гола в ворота аргов ?! И чёж все не орут, что Месси после этого свинья-свиньей ?! Нет, он человек, который имеет свои личные достоинства и недостатки, с которыми жить ему - Месси, а не кому бы то ни было. Скалони же наsрать на это, ибо он понимает что только Месси может тащить это, по современным футбольным меркам, стадо мячепинателей к чемпионству..., что собственно он и делает.
Рон ... - та же история, только с обратным знаком. Португалец по жизни дурак-дураком..., это знают все. Но а остальные в команде кто ? Кто ?! Сборище породистых футбольных быков, которых некому пнуть на поле, в связи с низложением того единственного, кто мог их силу направить в нужное русло (не в футбольном смысле, а в ментальном)

Вот и получили: никакущая сборная Аргентины с Месси - в полуфинале, а суперквалифицированная Португалия без Рона - в ж.о.пе.
Ну и кому Сантуш что-то доказал и теперь докажет ? Никому.
Илья Пыркин
Илья Пыркин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:02
О, да вы наверное Пеле, что бы обсуждать навыки человека, который получил 5 золотых мячей за карьеру)
salleeh
salleeh ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 10:53
Всё там нормально, нужны нормальные ассистенты, по игре видно, что его игнорируют. Другое дело, ему нужно вернуть нормальное отношение к себе. Ещё два года сможет играть на высоком уровне.
nx5s7t4w46d6
nx5s7t4w46d6
сегодня в 10:43
Задним числом он бы его и в сборную не взял.
dok66
dok66
сегодня в 10:43
Что с ним , что без него - Англия в ауте . Кстати выход Роналду особо ничего нового не внес в игру сборной . Так что поделом .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 10:42
Это вряд ли. В 38 лет в сборной? У него осталось только два навыка, поднимать руку, чтобы ему пас овали и аппелировать к судьям. Но для сборной этого мало
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 10:36
Чё то главный виновник всех провалов сборной и МЮ молчит... Видать готовят с Морганом очередное интервью... Теперь уже про Сантуша...
Elliada
Elliada
сегодня в 10:21
Уже не важно почему вылетели. Каждый сделает вывод для себя, найдет виноватых.
salleeh
salleeh
сегодня в 10:19
Теперь можно говорить что угодно, больше он не будет тренером сборной, а КР может ещё сыграть за сборную.
monah-10
monah-10 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 10:18
А потом тренером в сборную Португалии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:12
Всё это уже не важно. Досвидос из чемпиона мира, вот это факт !(
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