Сантуш: «Не жалею, что оставил Роналду на скамейке запасных»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после поражения от Марокко в 1/4 финала чемпионата мира прокомментировал своё решение оставить нападающего Криштиану Роналду в запасе в начале встречи:
Роналду на скамейке запасных? Я не жалею об этом. Команда очень хорошо выступила в матче со Швейцарией. Криштиану — отличный футболист. Он вошёл в игру, когда мы поняли, что это действительно необходимо. У меня нет никаких сожалений.
Второе. Роналду на ЧМ поле не был и его не могло там быть. Тот, кто считает что 15-20 минут в поле это на нём быть, ведёт на этой основе наиглупейшую статистику, делая в оконцовке выводы - либо хейтер модного, либо учитель русского языка и литературы, которому футбол - пятое колесо в телеге.
И третье. Нет на свете спортсменов абсолютно плохих или абсолютно хороших. И заниматься противопоставлениями сильных сторон у одного со слабыми у другого....это называется впаривать ширпотреб в руки недалёких.
Второе. Роналду на ЧМ поле не был и его не могло там быть. Тот, кто считает что 15-20 минут в поле это на нём быть, ведёт на этой основе наиглупейшую статистику, делая в оконцовке выводы - либо хейтер модного, либо учитель русского языка и литературы, которому футбол - пятое колесо в телеге.
И третье. Нет на свете спортсменов абсолютно плохих или абсолютно хороших. И заниматься противопоставлениями сильных сторон у одного со слабыми у другого....это называется впаривать ширпотреб в руки недалёких.
если футболист рассуждает о правильности развития целого гигантского клуба МЮ, не понимая в этом ничего - думаете он слушает, что говорит "какой-то там тренеришка"?
если футболист рассуждает о правильности развития целого гигантского клуба МЮ, не понимая в этом ничего - думаете он слушает, что говорит "какой-то там тренеришка"?