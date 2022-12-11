Сантуш: «Не жалею, что оставил Роналду на скамейке запасных»

Главный тренер сборной Португалии после поражения от Марокко в 1/4 финала чемпионата мира прокомментировал своё решение оставить нападающего в запасе в начале встречи:

Роналду на скамейке запасных? Я не жалею об этом. Команда очень хорошо выступила в матче со Швейцарией. Криштиану — отличный футболист. Он вошёл в игру, когда мы поняли, что это действительно необходимо. У меня нет никаких сожалений.