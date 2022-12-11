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Жиру прокомментировал победу сборной Франции

сегодня, 10:24
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру, забивший победный мяч в ворота Англии в 1/4 финала чемпионата мира, поделился эмоциями от выхода в полуфинал мундиаля:

Это невероятно. Мы очень хорошо отработали в обороне, это немного напоминает мне матч с Бельгией в 2018 году. После того как в наши ворота был назначен пенальти, мы всё равно были очень опасны в атаках. Я знал, что у меня будет возможность забить гол. Гризманн здорово подал мне мяч.

Это замечательно для команды, матч был очень важным и мы знали потенциал Англии. Мы старались быть опасными в контратаках, готовились к этому ментально. Я очень горжусь нашей командой и надеюсь, что мы пройдём как можно дальше.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 10:54
Жиру очень классный нап, один из лучших в мире…
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:43
Осталось выиграть два матча.
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