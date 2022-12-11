Жиру прокомментировал победу сборной Франции

Нападающий сборной Франции , забивший победный мяч в ворота Англии в 1/4 финала чемпионата мира, поделился эмоциями от выхода в полуфинал мундиаля:

Это невероятно. Мы очень хорошо отработали в обороне, это немного напоминает мне матч с Бельгией в 2018 году. После того как в наши ворота был назначен пенальти, мы всё равно были очень опасны в атаках. Я знал, что у меня будет возможность забить гол. Гризманн здорово подал мне мяч.

Это замечательно для команды, матч был очень важным и мы знали потенциал Англии. Мы старались быть опасными в контратаках, готовились к этому ментально. Я очень горжусь нашей командой и надеюсь, что мы пройдём как можно дальше.