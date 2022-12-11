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Рианчо: «Мне нравится быть клоуном и смешить людей. Особенно в такое время»

сегодня, 10:26

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о своём бывшем клубе, а также поделился мнением об отношении россиян к его персоне.

«Спартак» — большая команда в России и в Европе. Это клуб, который вызывает уважение у каждого человека. Я думаю, что это отличное место работы для любого тренера. Многие, наверное, мечтают попасть туда.

Меня называют клоуном в России? Видя, что сейчас происходит в мире, когда многие плачут, мне нравится быть клоуном и иметь возможность вызывать улыбку на лицах людей. Для меня большая честь быть клоуном и смешить людей.

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 11:56
И я ставлю ему " + ".
shlomo
shlomo
сегодня в 10:49
Все правильно ответил... нечего задавать такие вопросы
Гость
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