Рианчо: «Мне нравится быть клоуном и смешить людей. Особенно в такое время»

Бывший тренер «Спартака» высказался о своём бывшем клубе, а также поделился мнением об отношении россиян к его персоне.

«Спартак» — большая команда в России и в Европе. Это клуб, который вызывает уважение у каждого человека. Я думаю, что это отличное место работы для любого тренера. Многие, наверное, мечтают попасть туда.

Меня называют клоуном в России? Видя, что сейчас происходит в мире, когда многие плачут, мне нравится быть клоуном и иметь возможность вызывать улыбку на лицах людей. Для меня большая честь быть клоуном и смешить людей.