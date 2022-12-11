Мейра надеется, что Роналду продолжит играть за сборную

Бывший защитник «Зенита» заявил, что хотел бы, чтобы нападающий сборной Португалии продолжал карьеру в национальной команде.

Это конец карьеры для Роналду в сборной Португалии? Я не знаю. Роналду — фантастический футболист, лучший игрок, выступавший когда-либо, по моему мнению. Конечно, для нас это большое расстройство, что сборная Португалии вылетела с таким поколением, Роналду мог выиграть чемпионат мира. Но футбол есть футбол, Роналду всегда будет лучшим, мы уважаем его.

Надеюсь, что он будет играть несколько лет, надеюсь, что и в сборной тоже. Это наш лидер и капитан, я не знаю, что будет в будущем. Но мы все хотим, чтобы Роналду играл как можно больше, забивал много мячей и бил рекорды. Для нас всегда удовольствие, что такой игрок, как Роналду, играет в нашей сборной.