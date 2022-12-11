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Мейра надеется, что Роналду продолжит играть за сборную

сегодня, 11:26
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра заявил, что хотел бы, чтобы нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду продолжал карьеру в национальной команде.

Это конец карьеры для Роналду в сборной Португалии? Я не знаю. Роналду — фантастический футболист, лучший игрок, выступавший когда-либо, по моему мнению. Конечно, для нас это большое расстройство, что сборная Португалии вылетела с таким поколением, Роналду мог выиграть чемпионат мира. Но футбол есть футбол, Роналду всегда будет лучшим, мы уважаем его.

Надеюсь, что он будет играть несколько лет, надеюсь, что и в сборной тоже. Это наш лидер и капитан, я не знаю, что будет в будущем. Но мы все хотим, чтобы Роналду играл как можно больше, забивал много мячей и бил рекорды. Для нас всегда удовольствие, что такой игрок, как Роналду, играет в нашей сборной.

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Все комментарии
kindpennywise
kindpennywise ответ Doping87 (раскрыть)
сегодня в 14:49
Туда кстати поедет скорее всего, так как даже Абубакар играя за Аль-Наср был вызван в сборную Камеруна и в 3 матчах группы забил 3 мяча. Ни о каком ЧМ 2026 речи идти не может. Если и поедет, то в качестве помощника главного тренера.
Doping87
Doping87 ответ minamata (раскрыть)
сегодня в 12:15
В 2024г чемпионат Европы будет.
matrix333
matrix333
сегодня в 11:53
Роналду уже не тот.
minamata
minamata
сегодня в 11:49
Да, еще поиграет в 2026-ом.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 11:32
Если так, то ради 40 летнего Роналду следующий ЧМ вся сборная Португалии костьми ляжет, но выиграет. Думаю так и будет
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