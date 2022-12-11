Футболист сборной Англии Хендерсон не пожал руку Мбаппе перед матчем

1670760283

сегодня, 15:04

Полузащитник сборной Англии не пожал руку форварду французской команды перед матчем 1/4 финала ЧМ -2022.

Инцидент произошёл в подтрибунном помещении перед началом матча, когда команды готовились к выходу на поле. Мбаппе протянул Хендерсону руку, чтобы поприветствовать его, однако тот проигнорировал француза. Нападающий сборной Франции отреагировал на ситуацию с улыбкой, после чего отошёл от футболиста соперников.