Футболист сборной Англии Хендерсон не пожал руку Мбаппе перед матчем

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон не пожал руку форварду французской команды Килиану Мбаппе перед матчем 1/4 финала ЧМ-2022.
Инцидент произошёл в подтрибунном помещении перед началом матча, когда команды готовились к выходу на поле. Мбаппе протянул Хендерсону руку, чтобы поприветствовать его, однако тот проигнорировал француза. Нападающий сборной Франции отреагировал на ситуацию с улыбкой, после чего отошёл от футболиста соперников.
Больше похоже на "подайте христа ради".
Больше похоже на "подайте христа ради".