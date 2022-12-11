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Футболист сборной Англии Хендерсон не пожал руку Мбаппе перед матчем

сегодня, 15:04
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон не пожал руку форварду французской команды Килиану Мбаппе перед матчем 1/4 финала ЧМ-2022.

Инцидент произошёл в подтрибунном помещении перед началом матча, когда команды готовились к выходу на поле. Мбаппе протянул Хендерсону руку, чтобы поприветствовать его, однако тот проигнорировал француза. Нападающий сборной Франции отреагировал на ситуацию с улыбкой, после чего отошёл от футболиста соперников.

Футболист сборной Англии Хендерсон не пожал руку Мбаппе перед матчем Футболист сборной Англии Хендерсон не пожал руку Мбаппе перед матчем

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Все комментарии
monah-10
monah-10 ответ karnager (раскрыть)
сегодня в 18:21
Жопочес в мире спорта один, и всем далеко до него, но спортсмен от Бога, это Надаль.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 18:12
Ну и зачем Мбаппе протянул руку английской 21е которая встает на колени перед нигерами но под трибунами из презирает? Вся сущность Англии..
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:22
То , что англичанин не пожал руку французу могло иметь много причин (личная антипатия, какой то конфликт в прошлом, и т п). Но мне в этом высокомерии видится простое проявление слабости в данный момент (типа, что подумают и скажут о нём другие). Сильный уверенный в себе человек улыбнулся бы , ответил рукопожатием и если надо обменялся бы "репликами".
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
сегодня в 17:05
Англичане как обычно высокомерны
John 5mith
John 5mith
сегодня в 16:29
Хм... Левую? Интересный способ приветствия.
Больше похоже на "подайте христа ради".
salleeh
salleeh
сегодня в 16:07
Не бойся жми, это Дзюба..)))
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 15:44
Опускаться для показухи на колено, яко бы в поддержку темнокожих - это они могут, а руку пожать боятся, вдруг испачкаются.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:21
Добрый день! Мне дали "бан на час" за "флуд для очков". Хотя очки мне в тот момент были не положены. Это моё второе наказание за пожелание здоровья футболистам. Может просто нельзя высказываться на тему здоровья, ведь по объёму и информативности мой комментарий был не больше и не меньше других на эту заметку?
Elliada
Elliada
сегодня в 15:19
Мбаппе: "Примите меня в Ливерпуле?". Ответ понятен
karnager
karnager
сегодня в 15:09
Перед этим кадр, как он Ж почесал
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