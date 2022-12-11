Иско хочет покинуть «Севилью» из-за конфликта

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сегодня, 13:31

Полузащитник «Севильи» Иско, который перешёл туда из «Реала» только в августе, хочет покинуть команду из-за конфликта со спортивным директором клуба Мончи и положения андалусийцев в турнирной таблице чемпионата Испании.

По информации источника, Иско не хочет бороться с командой за сохранение прописки в Ла Лиге. Кроме того, футболист недоволен увольнением главного тренера . Иско стал игроком «Севильи» во многом из-за того, что команду возглавлял Лопетеги. Спортивный директор «Севильи» Мончи обвиняет Иско в плохой игре в течение сезона. А сам футболист недоволен тем, что его заставляют играть, несмотря на его плохую физическую форму.

Сообщается, уход Иско из клуба неизбежен, хотя ещё и нет никакой конкретики.

30-летний Иско забил один гол и сделал три голевые передачи в 19 матчах текущего сезона. «Севилья» занимает 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 14 сыгранных туров.