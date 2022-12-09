В сборной Португалии недовольны присутствием менеджера Роналду

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вчера, 19:54

Футболисты сборной Португалии недовольны тем, что в расположении команды находится менеджер нападающего .

Персональный менеджер и друг игрока Рикарду Регуфе находится рядом со сборной и посещает места, предназначенные для футболистов. Регуфе не является сотрудником Португальской федерации футбола.

Игроки не понимают, на каком основании менеджер находится в расположении сборной, они считают его влияние чрезмерным. Общее недовольство вызвано и тем, что никому из футболистов, кроме Роналду, не разрешено кого-либо приводить в расположение национальной команды.