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В сборной Португалии недовольны присутствием менеджера Роналду

вчера, 19:54

Футболисты сборной Португалии недовольны тем, что в расположении команды находится менеджер нападающего Криштиану Роналду.

Персональный менеджер и друг игрока Рикарду Регуфе находится рядом со сборной и посещает места, предназначенные для футболистов. Регуфе не является сотрудником Португальской федерации футбола.

Игроки не понимают, на каком основании менеджер находится в расположении сборной, они считают его влияние чрезмерным. Общее недовольство вызвано и тем, что никому из футболистов, кроме Роналду, не разрешено кого-либо приводить в расположение национальной команды.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:53
Ну добейтесь того же в карьере, вам тоже разрешат. Несмотря на для всех правила должны быть одинаковы, так было всегда, лучшим всегда делали делают и будут делать исключения, кто бы что ни говорил
112910415
112910415
вчера в 21:33
командный микроклимат - штука тонкая !
cska1948
cska1948
вчера в 21:28
Под влиянием менеджера тренерский штаб может включить Рона в основу, чего и опасаются футболисты.
ДСА
ДСА
вчера в 21:11
На то он и звезда, что бы иметь приаелегии.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:09
Он конкретно мешает,игроки возмущены,стресс,поэтому проиграют из за нарцисса и его гей друга.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:10
Скоро и сестрёнка там появится ... И всё заткнуться ..
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:02
Значит и Рикарду Регуфе мешает?
Гость
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