Болельщик облил Роналду водой во время матча с Марокко

1670744589

сегодня, 10:43

Нападающего сборной Португалии облили водой во время матча с Марокко в 1/4 финала ЧМ -2022 (0:1).

Футболист снова не попал в стартовый состав команды. Один из зрителей плеснул водой из бутылки в Роналду, когда тот находился возле скамейки запасных. Другие фанаты остановили болельщика, после чего охрана вывела его со стадиона.