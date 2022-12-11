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Болельщик облил Роналду водой во время матча с Марокко

сегодня, 10:43
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду облили водой во время матча с Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022 (0:1).

Футболист снова не попал в стартовый состав команды. Один из зрителей плеснул водой из бутылки в Роналду, когда тот находился возле скамейки запасных. Другие фанаты остановили болельщика, после чего охрана вывела его со стадиона.

Болельщик облил Роналду водой во время матча с Марокко

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Все комментарии
faneng
faneng
сегодня в 16:14
Некрасивый поступок. Месси пускай лучше обольют. Правда, так бесит, что Роналду все хейтят, а гному в ноги кланяются: ути какой славный гномик, ему все можно!
p4smxh37jrvv
p4smxh37jrvv
сегодня в 15:27
    Неэгоист
    Неэгоист
    сегодня в 14:47
    Болела просто напомнил ему его настоящую фамилию : Душ Сантуш Авейру... Правда, видать, холодный душ не помог... После матча он побежал в тёплую ванну... Из слёз...
    зигзаг
    зигзаг
    сегодня в 13:05
    А вода ли там была...
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 12:54
    Его фанаты они такие, а ему на них по..
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 12:53
    Ему по ходу это нравится, он и еще девять игроков сборной Португалии остаются в Катаре смотреть футбол, домой пока не едут.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 12:39, ред.
    21-й век...
    Всё равно камеры засняли этого мужчину в очках...
    Наверняка найдут....
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров
    сегодня в 12:00
    Конченые люди именно так себя и ведут
    minai
    minai
    сегодня в 11:49
    Хорошо, что не обоSSал.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 11:36
    Очередной уникум, которому плевать на футбол и на людей
    112910415
    112910415
    сегодня в 11:27
    живой водой или мёртвой ?
    это принципиально важно
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 11:24
    Попал в историю болельщик. Во всех смыслах.
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 11:08
    Святой водой облил. Экзорцизм не дали до конца провести
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 11:07
    Он просто хотел его охладить, а то бедный перегрелся от злости.
    Deville
    Deville
    сегодня в 11:01
    Дельфин не боится воды.
    Миша Волк
    Миша Волк
    сегодня в 10:50
    И Рон растаял...
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 10:48
    Хорошо, что не кислотой облил.
    karnager
    karnager ответ sir_Alex (раскрыть)
    сегодня в 10:47
      sir_Alex
      sir_Alex
      сегодня в 10:46
      Персофан Леонеля, поди 😉😁🙃
      Гость
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