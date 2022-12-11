Болельщик облил Роналду водой во время матча с Марокко

Нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду облили водой во время матча с Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022 (0:1).
Футболист снова не попал в стартовый состав команды. Один из зрителей плеснул водой из бутылки в Роналду, когда тот находился возле скамейки запасных. Другие фанаты остановили болельщика, после чего охрана вывела его со стадиона.
Всё равно камеры засняли этого мужчину в очках...
Наверняка найдут....
Всё равно камеры засняли этого мужчину в очках...
Наверняка найдут....
это принципиально важно
это принципиально важно