Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Чемпионат мира 2022

Record утверждает, что Роналду действительно хотел покинуть сборную

сегодня, 00:54

Португальский журнал Record утверждает, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду действительно хотел покинуть команду во время чемпионата мира в Катаре.

Форвард впервые за долгое время не вышел в стартовом составе команды на крупном турнире, оставшись в запасе на матч со Швейцарией в 1/8 финала ЧМ-2022 (6:1). Футболист появился на поле ближе к концу встречи.

Федерация футбола Португалии (FPF) снова опровергла информацию о том, что произошло в национальной сборной, на этот раз в форме заявления на официальном сайте, гарантируя, что Криштиану Роналду никогда не угрожал покинуть тренировочный лагерь, когда узнал, что не оказался в стартовом составе на матч против сборной Швейцарии.

Несмотря на то, что Федерация утешает себя тем, что теперь опровержение оформлено в письменном виде, Record подтверждает информацию, опубликованную в недавнем выпуске, которая была получена более чем из одного источника: разговор между Фернанду Сантушем и Криштиану Роналду, который состоялся в понедельник вечером, накануне встречи со Швейцарией был эмоциональным, и капитан сборной даже подумывал об уходе. Разговор продолжился, и игрок дал задний ход, понимая, что сейчас не лучший момент для такого решения.

Это не первый случай, когда FPF опровергает информацию о том, что произошло на этом чемпионате мира.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Журналисты мяуканьем встретили пресс-атташе сборной Бразилии
Вчера, 21:31
Сборная Португалии: «Роналду не угрожал покинуть национальную команду»
Вчера, 14:09
Роналду хотел покинуть сборную Португалии, потому что не вышел в старте
Вчера, 12:03
Мостовой: «Может, у Шалимова с головой проблемы»
06 декабря
Рафинья и Пакета ответили на критику Кина
06 декабря
Шалимов: «Мостовой просто сошёл с ума! Он — неблагодарная свинья!»
05 декабря
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:30
подножный корм для хейтеров
ABir
ABir
сегодня в 06:07
Не надо пороть горячку, опыт и мастерство Криштиану ещё понадобятся сборной Португалии
rhskmz
rhskmz
сегодня в 04:59
Баба с возу - кобыле легче !
112910415
112910415
сегодня в 04:52
федерация не желает, чтоб лодка раскачивалась,
федерацию легко понять
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 04:26
Да хрен с ней с принцессой!
ApTeMDzyuba
ApTeMDzyuba
сегодня в 03:00
Думаю, зайду, почитаю свежие новости, что-то интересное, но тут Роналдо Роналдо и Роналдо, лунное затмение чтоли🤦🏼‍♂️
Александр Валяев
Александр Валяев
сегодня в 02:20
Да оставьте вы его в покое, сколько можно?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:54
Сегодня 1/4 . Продолжение будет цирка, футбола, это бодрит, радует). На щите, или под щитом.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 01:21
Кто-то из раздевалки сливает информацию. Крысы везде были. Но похоже правда, он может истерить и сбежать к Джоржине.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 01:17
Кроме Роналду в мире футбола ничего не происходит?
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 01:08
Т.е вам разговор их донесли???)))) Всегда говорил, что есть два типа пид….в: геи и журналюги!
shur
shur
сегодня в 01:05
...скорей бы 1/4 финалов , как всё это достало!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 