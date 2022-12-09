Record утверждает, что Роналду действительно хотел покинуть сборную

Португальский журнал Record утверждает, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду действительно хотел покинуть команду во время чемпионата мира в Катаре.
Форвард впервые за долгое время не вышел в стартовом составе команды на крупном турнире, оставшись в запасе на матч со Швейцарией в 1/8 финала ЧМ-2022 (6:1). Футболист появился на поле ближе к концу встречи.
Федерация футбола Португалии (FPF) снова опровергла информацию о том, что произошло в национальной сборной, на этот раз в форме заявления на официальном сайте, гарантируя, что Криштиану Роналду никогда не угрожал покинуть тренировочный лагерь, когда узнал, что не оказался в стартовом составе на матч против сборной Швейцарии.
Несмотря на то, что Федерация утешает себя тем, что теперь опровержение оформлено в письменном виде, Record подтверждает информацию, опубликованную в недавнем выпуске, которая была получена более чем из одного источника: разговор между Фернанду Сантушем и Криштиану Роналду, который состоялся в понедельник вечером, накануне встречи со Швейцарией был эмоциональным, и капитан сборной даже подумывал об уходе. Разговор продолжился, и игрок дал задний ход, понимая, что сейчас не лучший момент для такого решения.
Это не первый случай, когда FPF опровергает информацию о том, что произошло на этом чемпионате мира.
федерацию легко понять
федерацию легко понять