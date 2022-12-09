Record утверждает, что Роналду действительно хотел покинуть сборную

1670536469

сегодня, 00:54

Португальский журнал Record утверждает, что нападающий сборной Португалии действительно хотел покинуть команду во время чемпионата мира в Катаре.

Форвард впервые за долгое время не вышел в стартовом составе команды на крупном турнире, оставшись в запасе на матч со Швейцарией в 1/8 финала ЧМ -2022 (6:1). Футболист появился на поле ближе к концу встречи.