Защитник Уайт покинул расположение сборной Англии из-за конфликта

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Бен Уайт покинул расположение национальной команды на чемпионате мира в Катаре из-за конфликта с тренером Стивом Холландом — помощником Гарета Саутгейта. Ранее в официальном заявлении сборной Англии отъезд футболиста объяснялся личными причинами.
Защитник был недоволен своим положением в команде и не сумел найти общего языка с партнёрами. По информации источника, между Холландом и Уайтом произошел конфликт, когда футболист пришёл на собрание команды перед матчем группового этапа со сборной США, не зная важных сведений об игроках соперника. Ссора на глазах команды стала последней каплей.
Было принято обоюдное решение отстранить его от участия в турнире, футболист не вернётся в Катар.
Бен Уайт открыто все это сделал..... тишина))
Андре Онана все это сделал...тишина))
Ждем новости про Роналду, что он не поправил конус на тренировке тем самым выразив неуважение к геометрии как к науке. И грозится покинуть Сборную!)))
Бен Уайт открыто все это сделал..... тишина))
Андре Онана все это сделал...тишина))
Ждем новости про Роналду, что он не поправил конус на тренировке тем самым выразив неуважение к геометрии как к науке. И грозится покинуть Сборную!)))