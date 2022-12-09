Защитник Уайт покинул расположение сборной Англии из-за конфликта

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вчера, 10:53

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии покинул расположение национальной команды на чемпионате мира в Катаре из-за конфликта с тренером Стивом Холландом — помощником Гарета Саутгейта. Ранее в официальном заявлении сборной Англии отъезд футболиста объяснялся личными причинами.

Защитник был недоволен своим положением в команде и не сумел найти общего языка с партнёрами. По информации источника, между Холландом и Уайтом произошел конфликт, когда футболист пришёл на собрание команды перед матчем группового этапа со сборной США , не зная важных сведений об игроках соперника. Ссора на глазах команды стала последней каплей.

Было принято обоюдное решение отстранить его от участия в турнире, футболист не вернётся в Катар.