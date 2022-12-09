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Защитник Уайт покинул расположение сборной Англии из-за конфликта

вчера, 10:53

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Бен Уайт покинул расположение национальной команды на чемпионате мира в Катаре из-за конфликта с тренером Стивом Холландом — помощником Гарета Саутгейта. Ранее в официальном заявлении сборной Англии отъезд футболиста объяснялся личными причинами.

Защитник был недоволен своим положением в команде и не сумел найти общего языка с партнёрами. По информации источника, между Холландом и Уайтом произошел конфликт, когда футболист пришёл на собрание команды перед матчем группового этапа со сборной США, не зная важных сведений об игроках соперника. Ссора на глазах команды стала последней каплей.

Было принято обоюдное решение отстранить его от участия в турнире, футболист не вернётся в Катар.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:39
ну, не выучил уроки и что? чего сразу из класса-то выгнали?может еще родителей в Аравию вызовете? ну и нравы у этих...
dok66
dok66
вчера в 16:30
Обиделся , что в основу не ставят . А завтра , возможно , в Хитроу будет встречать и всех остальных .
Inside91
Inside91 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 15:12
Вроде в российский сборной нет конфликтов , о чем ты?
lukarelli
lukarelli
вчера в 15:02
я слышал,что просто под хвост не захотел
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 12:59
Надо ему сменить имя на Джо Блек и всё будет ок.
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:51
Странно все это, за Беном не водились скандалы ни в Брайтоне, ни в Арсенале....что это вдруг произошло такое, чтоб он пошел на конфликт?! Может его самолюбие задело то, что Мага играет в основе?)))
Пепс
Пепс
вчера в 12:38
Белоснежка берега попутал... Домоооооой.... А завтра всю команду туда же...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:10
Конфликт в сборной пи...ров только радует может скорее обо...тся.
ebq6warzk822
ebq6warzk822
вчера в 12:10
Англия завтра всей командой домой поедет, так что намного дольше они не задержаться в Катаре.
adekvat
adekvat
вчера в 11:29
Бен Уайт, но хоть какое то разнообразие в новостях появилось. А то Роналдо туда, Роналдо сюда, Роналдо от туда.........
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 11:29
Все обсасывали Роналду про ЯКОБЫ конфликты, обиды, недовольство и продолжают это делать.

Бен Уайт открыто все это сделал..... тишина))
Андре Онана все это сделал...тишина))

Ждем новости про Роналду, что он не поправил конус на тренировке тем самым выразив неуважение к геометрии как к науке. И грозится покинуть Сборную!)))
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 11:28
Дурак! Феномен в 1994 был вызван в сборную, и хоть тогда был юным классным футболистом,но просидел в запасе и не выступал, в итоге ЧМ выиграл. А этот дурак ничего еще не достиг и условия ставит. В сборной путь закрыт навсегда.
njk7hm64v5q5
njk7hm64v5q5
вчера в 11:07
Просто фамилия у него нетолерантная, она оскорбляет чувства негров и своей сборной и всего мира. Такую расистскую провокацию никаким коленно-локтевым BLM-ом потом не отмолишь
ДСА
ДСА
вчера в 10:56
Дорога в сборную ему теперь закрыта.
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