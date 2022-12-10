Месси назвал соперника болваном и побил рекорд Марадоны. У агрессии есть предыстория

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вчера, 19:03

Ван Гал и Вегхорст договорились и вылетели.

Аргентинцев оскорбляли до матча

Как любые задиры и провокаторы, аргентинцы видят только несправедливость в свой адрес. Но она тоже была. Фернандеса и Лаутаро перед ударами преследовали голландцы, что запрещено правилами. Отаменди не врет: отпраздновали победу вызывающе в ответ. Непонятно, на что рассчитывал упрямый ван Гал, когда провоцировал именно аргентинцев, ведь у них репутация хулиганов.

Эмилиано Мартинес кого угодно запугает. Ван Гал зря сказал до игры, что у Нидерландов будет преимущество в серии. А Месси объяснил, почему назвал болваном автора спасительного дубля Вегхорста. Вут до поединка подходил к соперникам, толкался и оскорблял словесно. Понятно, что такое поведение здоровяка связано со стратегией ван Гала, мечтал вывести соперника из себя до выхода на поле.

В штабе с Давидсом и старшим Блиндом решили, что раз аргентинцы ниже ростом, то стушуются? Странное поведение, хотя аргентинцам не стоило отвечать. Парней с пакостным характером в команде Скалони хватает, но раз психологическую отметку с названием «вечные неудачники» команда прошла год назад в финале Кубка Америки, то стратегия ван Гала предсказуемо провалилась, уступил «коротышкам».

Тут как с Колумбией и Англией на ЧМ -2018. Все уловки Барриоса и компании не сработали, а вот Аргентину выручило мастерство Мартинеса в серии. Ван Дейк, хотя и лидер Нидерландов, не имеет богатого опыта исполнения одиннадцатиметровых, он промахнулся. Ван Гал не мог выпустить Крула, как раньше, а его новый первый номер на турнире явно не Ханданович, когда дошло до серии пенальти.

Месси ответил на провокации — специально отпраздновал перед ван Галом в стиле Рикельме. Лионель разозлился, ведь до матча ван Гал рассказывал, что Месси легко закрыть, отрезав линии пасов. Аргентина подстраивалась под Нидерланды, перешли на три центральных. Европейцы же обещали красивый футбол, а предложили рослых парней и «вырезали» центр поля во имя преимущества в физике.

Отчасти сработало, отчасти – нет. Нидерланды не провалились при работе с Месси персонально. У Лионеля лишь один точный удар с игры в руки голкиперу и один с пенальти. Но достаточно великого ассиста Лионеля, чтобы не отдать победу Луи, который вместе с неумелым арбитром Матеу Лаосом стоит у истоков грязных вещей на поле. Думфрис без приказа никогда бы не пошел пугать аргентинцев.

Месси стал Марадоной нового века

Огромная разница с недавним прошлым – Аргентина приняла Месси. Раньше позволяли колкие комментарии о том, что лучше бы коротышка бегал за Испанию, а сейчас – нет. Лионель — фантастически одаренный, давно побил почти все рекорды Диего. А в отдельных случаях их нельзя сравнивать, ведь получится неуважение к Марадоне. Диего редко был чемпионом в солидной лиге, а Месси – часто.

Марадона не мог взять «Золотой мяч», награду выдавали только европейцам. У Месси коллекция наград. Марадона был ребенком второй половины 20-го века – иконой рок-н-ролла, наркоманом и бабником. У Месси одна женщина, невероятно ревнивая и властная. Лионель более внимательный отец, чем был Диего. На бутсах у Месси имена сыновей и жены, на бутсах Диего следы белого порошка.

Месси – идеальный футболист начала двадцать первого века. Не тащил «Валенсию» к чемпионству, сразу играл за «Барселону». Не участвовал в массовых жестких драках на поле, как Диего. Месси не называет ФИФА мафией. Вчера отметил, что Матеу Лаос «наклонил поле», но добавил, что не будет оценивать судью, ведь за правду накажут. Месси скучнее в жизни, но намного стабильнее на поле.

У капитана Ла Скалонеты теперь 70 передач под удары на ЧМ . Побил рекорд Марадоны – 69 пасов. Сразу отметим, что у Диего меньше матчей, но его Аргентина была выше в иерархии сборных, чем команда Месси. Пасы показывают, что оба великих игрока не были эгоистами на поле. Роналду не плеймейкер, а форвард Месси гонится за «десяткой» Марадоной – 7 ассистов против 8 у Диего.

С хорватами нужны голы без нервов

Лучше в основное время матча. Бразилия испугалась Модрича, Брозовича и Петковича, что бы там теперь ни говорили. Команда Далича была спокойнее, хотя весь матч принимала удара по лицу Ливаковича. Но после игры Доминик счастлив, а зареванные бразильцы едут домой. Месси понимает опасность увязнуть в игре с Хорватией, но Скалони точно готовился ко всем возможным соперникам.

Наставник молодой, поэтому вчера не смог остановить свою команду, хотя стоило. Зато мысли свежие. Его Аргентина нарвалась на Хорватию – команду, которая питается чужими эмоциями, особенно негативными. Малейшая тревога, как у российских игроков при пенальти – вратарь «клетчатых» засечет. Субашич справился, Ливакович не подводит. У Скалони есть опыт японцев и бразильцев, чтобы сыграть иначе.

Но однозначно назвать Аргентину фаворитом против Хорватии нельзя. Ведь команда Модрича – самый сложный соперник Месси на турнире. Брозович, Ковачич и Модрич – хавбеки мирового класса, будут следить за Лионелем в глубине поля. По индивидуальному мастерству к Аргентине мало вопросов. Вчера могли завершить матч победой в основное время, но раз пропускали, то за полуфинал им тревожнее.

Месси снова должен сформировать разницу. А пока он заложник публичной скучности. Если бы Марадона полез в драку, то все сказали – ну, это же Диего, такой он есть. А когда агрессивно реагирует Лионель, причем с аргументами, то суд ФИФА вынесет решение. Инфантино себе и шейхам не враг, вряд ли увидим дисквалификации, но у Аргентины Скалони точно есть нерв и порыв.

И в хорошем, и в плохом смысле. Команда не без греха, вспомните поражение от саудовцев, слабый отрезок матча с Австралией и концовку с упущенной победой над Нидерландами. Продираются в финал. И лучше для Месси аналог сложного пути 1986-го, а не 1990-го, когда против немецкого лома не нашлось приема. Полуфинал станет для Месси рекордным 25-м матчем на ЧМ , сравняется с Маттеусом.

Лионель выходит на поле с пониманием, что счастье близко, как и конец его пути на чемпионатах мира. Невероятно интересно за ним наблюдать в Катаре, ведь игроку важно стать Марадоной – лидером, который принесет титул, оставшись собой.