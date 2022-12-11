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Луиш Фигу: «Вы не можете выиграть чемпионат мира с Роналду в запасе»

сегодня, 17:25

Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира после поражения от сборной Марокко в 1/4 финала.

Вы не можете выиграть чемпионат мира с Криштиану Роналду на скамейке запасных. Оставлять Роналду в запасе было ошибкой. За это поражение несет ответственность Фернанду Сантуш (тренер сборной Португалии).

Напомним, что Роналду оставался в запасе в матчах 1/8 и 1/4 финала чемпионата мира.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
сегодня в 18:43
а без него могли бы выиграть
kindpennywise
kindpennywise
сегодня в 18:35
Фигу конечно сказал не очень умно, но португальцы в Роналдузаменителя слишком поверили. А если честно полузащита и атака сборной Португалии позор вчера была. Просто стояли и ничего не делали.
Дедуктор
Дедуктор
сегодня в 18:08, ред.
То, что швейцарских цiган разгромили, вскружило голову старому дураку Сантушу. Дурак подумал что у него есть роналду-заменитель. Ну, дурак, в натуре. Таких роналду-заменителей много було. Все пустышками оказались.
Как дошло до более-менее серьезной проверки, так и "заменители" обгадились. И вся команда оказалась неготовой. Каждый "фернандеш" пытался вместо командной игры пробить по воротам. Из самых дурацких положений.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 17:58
Надо было Роналду и Рамуша вместе выпускать, Фелиша оставить в запасе. На второй тайм меня Роналду на 60 минуте. Потом Леао выпускать. Обделался тренер.
Elliada
Elliada
сегодня в 17:57
Фигу забыл или предпочел скрыть, что весь ЧМ балласт устраивал скандалы и травил через своих родственников тренера. Перед началом ЧМ дал интервью. Требовал переписать гол Бруну на себя. Был недоволен заменами. Грозился уехать с ЧМ. Атмосфера в команде была напряженная. Не надо было его вообще брать
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 17:57
Хотели выиграть без Роналду - вот вам ...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 17:57
Соглашусь с Фигу.
Сантуш виноват, что оставил гея-нарцисса в запасе, надо было вообще выгнать его из сборной нахрен.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:57
Наверное по классу...по мастерству...по подбору игроков...Португалия с Роналду на лавке...под лавкой...в поле..или дома пока не готова выигрывать ЧМ..
Если влетают Корее и Марокко...
И ругать тренера который как и остальные португальские тренеры не выигрывал ЧМ - не умно...
Dima salev
Dima salev
сегодня в 17:55
Роналду надо было с первых минут выпустить . Даже если он весь матч пешком ходил серевно минимум один мячь забыл
memphis
memphis
сегодня в 17:53
Потому что даже там он портит воздух и плюет желчью
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:53
Правильно сказал,Надо было Роналду играть с первой минуты. Имя много значит в футболе.
Elliada
Elliada
сегодня в 17:53
С балластом в составе потолком Португалии была 1/8 финала ЧМ. Можно упомянуть про ЧМ 2006, но тогда он получил травму в первом тайме и без него прошли в 1/4, как и сейчас. К тому же, у него 0+0 в плей-оффах ЧМ. На Спортсе была новость, что за весь тайм у балласта было 11 касаний мяча, это меньше всех, даже те, кто вышли после него мяча касались больше. О чем это говорит? О том, что он просто бегал и ждал, когда ему выкатят мяч и он замкнет с двух метров. Фигу несет ерунду
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 17:52
Бернарду Силва провалился, Леао провал,Диаш провал, один Бруну сыграл отлично, больше некого отметить.
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 17:52
С ним в основе тоже
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 17:52
Да там много причин. И плохой тренер,который не смог выстроить игру.Вон скалони знает ,что обуза за 2 сезона в лиге фермеров забила лишь 13 голов,полностью провалился, но тренер хорошо выстроил игру,а сантуш не смог. Плюс сами Марокканцы хорошо автобус поставили.
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч ответ faneng (раскрыть)
сегодня в 17:50
Конечно нет! В Польше, в Аргентине нет смысла сажать Месси или Левандовского на скамейку, ведь даже с плохой игрой они все равно лучше своих партнеров, а в Португалии сейчас куча молодых классных игроков.
Ошибка Тренера Португалии состоит в том что он взял рональда на ЧМ.
John 5mith
John 5mith
сегодня в 17:48
А никому не приходит в голову что за вылет Португалии "несут ответственность" марокканцы? Которым до этого матча не могли забить ни одного мяча Хорватия, Бельгия и Испания.
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
сегодня в 17:47
Жаль что никто не спросил этого старого предателя а чем рональда заслужил быть в стартовом составе?
Нулевая игра в МЮ, нулевая игра в сборной!
У него было 50 минут с Марокко и что он сделал?
Ничего!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 17:43
Ну началась травля тренера. А то что Швейцарию разгромили без Роналду 6:1 и финал Евро выиграли без него у Франции об этом уже все забыли? Роналду дали целый тайм, чтобы показать себя, он ничего не показал за это время, как ничего не показывал и в предыдущих матчах на этом ЧМ. Очевидно, что он уже никакой и ничего не способен дать команде. Лучше наигрывать молодого Рамуша, он хотя бы прогрессировать будет. Надо смотреть в будущее, а Роналду это уже прошлое.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ John 5mith (раскрыть)
сегодня в 17:41
В финал евро вывел Рон, так что мимо, как обычно
FenixSL
FenixSL
сегодня в 17:40
даже не в Роналду дело
команда играла ужасно и дико медлено

"За это поражение несет ответственность Фернанду Сантуш"
факт
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:40
С одним ударом в створ от него Португалия и получила фигу, Фига.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:39
Всем напедаливателям необоснованного хейта слова легенды футбола.
Сантуш совершил лишь одну ошибку на турнире, это дал Марокко шанс в один тайм
faneng
faneng
сегодня в 17:36
Фигу прав. Месси сажали на скамейку, когда подолгу не забивал за сборную и ПСЖ? Левандовски в сборной Польше не вытянул ни одного важного матча. Его сажают на лавку?
John 5mith
John 5mith
сегодня в 17:34
Да вроде португальцы и так никогда не выигрывали чемпионат мира. Хоть с Роналду в составе, хоть в запасе, хоть вообще без него. За это тоже несет ответственность Сантуш?
Вот Евро выиграли как раз с Роналду на скамейке.
lukarelli
lukarelli
сегодня в 17:28
ему скорей всего отстегнули не слабо
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