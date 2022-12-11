Луиш Фигу: «Вы не можете выиграть чемпионат мира с Роналду в запасе»

1670768706

сегодня, 17:25

Бывший футболист сборной Португалии прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира после поражения от сборной Марокко в 1/4 финала.

Вы не можете выиграть чемпионат мира с Криштиану Роналду на скамейке запасных. Оставлять Роналду в запасе было ошибкой. За это поражение несет ответственность Фернанду Сантуш (тренер сборной Португалии).

Напомним, что Роналду оставался в запасе в матчах 1/8 и 1/4 финала чемпионата мира.