Футбольная ассоциация Англии поддержала Саутгейта после вылета с ЧМ-2022

Футбольная ассоциация Англии опубликовала заявление, в котором выразила поддержку национальной команде и главному тренеру .

Как и все болельщики сборной Англии, мы чувствуем боль от поражения в четвертьфинале. Разделяем её вместе с тренерами, игроками.

Тренерский штаб хорошо готовил команду на протяжении всего турнира. Игроки были полны решимости выиграть трофей, а Харри Кейн проявлял себя как настоящий лидер. Мы не должны были вылетать. У нас очень интересная команда, молодая. Несмотря на случившееся, им следует очень гордиться своим выступлением в Катаре.