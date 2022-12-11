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Футбольная ассоциация Англии поддержала Саутгейта после вылета с ЧМ-2022

сегодня, 16:12

Футбольная ассоциация Англии опубликовала заявление, в котором выразила поддержку национальной команде и главному тренеру Гарету Саутгейту.

Как и все болельщики сборной Англии, мы чувствуем боль от поражения в четвертьфинале. Разделяем её вместе с тренерами, игроками.

Тренерский штаб хорошо готовил команду на протяжении всего турнира. Игроки были полны решимости выиграть трофей, а Харри Кейн проявлял себя как настоящий лидер. Мы не должны были вылетать. У нас очень интересная команда, молодая. Несмотря на случившееся, им следует очень гордиться своим выступлением в Катаре.

Ранее сообщалось о том, что будущее Саутгейта решится в ближайшее время.

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Все комментарии
monah-10
monah-10 ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 18:06
Виноват мяч, там ведь много маленьких штучек, которых можно использовать как дрон, вот и полетел...
monah-10
monah-10 ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 18:05
И Аргентиной....
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:42
Виноват не тренер, виноват Кейн.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 17:38
Действительно, какая разница, кто тренирует Англию? Они с любым тренером ничего не выиграют.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:30
Гордимся за встатие на колени и ЛГБТ-повестку, жаль, что в футбол сыграть не удалось. Отскочили от первого же нормального соперника. Им дали самый легкий путь - самую простую группу с Уэльсами и Иранами, дали самого легкого соперника по первому раунду плей-офф, и тут попали на первого серьезного соперника и даже с двумя пенальти отлетели домой. Зато Марокко, которому "помогает турнирная сетка" (по мнению одного очень смешного и авторитетного британского издания), уже прошли Бельгию и Хорватию (в группе), Испанию и Португалию, а сейчас сыграют с Францией.....
Гость
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