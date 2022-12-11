Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Райс о вылете Англии с ЧМ: «Лучшая команда проиграла»

сегодня, 12:49
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс считает вылет своей команды в 1/4 финала чемпионата мира несправедливым:

Мы не были чрезмерно уверены в себе, но чувствовали достаточную уверенность, чтобы думать о победе над Францией и выходе в полуфинал. Если не считать их двух голов, я не помню, чтобы они показали что-то креативное. Мы довольно хорошо играли.

По моему мнению, лучшая команда проиграла. И это доказывает наш уровень. Люди снова начинают в нас верить, страна толкает нас вперед. Еще несколько лет назад это было не так, поэтому мы можем гордиться собой.

Мы должны вернуться, потому что в футболе сборных все судят по достигнутому успеху.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Роналду впервые высказался о вылете сборной Португалии с чемпионата мира
Сегодня, 18:00
Луиш Фигу: «Вы не можете выиграть чемпионат мира с Роналду в запасе»
Сегодня, 17:25
Рабьо о промахе Кейна: «Справедливость восторжествовала»
Сегодня, 17:00
Футбольная ассоциация Англии поддержала Саутгейта после вылета с ЧМ-2022
Сегодня, 16:12
Руни поддержал Кейна
Сегодня, 14:24
Ширер: «Кейн будет вспоминать этот пенальти всю жизнь»
Сегодня, 13:07
Сортировать
Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd
сегодня в 14:09
Лучшая является субъективным термином в таких случаях.
Ziza Woor
Ziza Woor
сегодня в 14:01
Лучшая команда выиграла.
minamata
minamata
сегодня в 13:49
Лучшая команда это Марокко.
Asper
Asper
сегодня в 13:15
Да конечно, так-то можно сказать, что во всех 4 четвертьфиналах лучшие внезапно отлетели
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:05, ред.
Ну мы уже поняли, канеШне. Арбитр помешал (еще пару пеналей не дал). Так бы вы ого-го, пяток бы положили, без сомнения. "Не помню, чтобы они показали что-то креативное, кроме двух голов. Мы довольно хорошо играли." Ага, вы пропустили два с игры, и не забили ни одного с игры. Ясен пень, играли лучше. Но упасть на колени вначале игры, было довольно креативно... Два пеналя поставили, даже с ними до экстратайма не смогли дотянуть.

Ну а так что, одни креативщики уже неделю дома отдыхают, с Японией и Марокко не справились ( хотя с Марокко пока никто не справился, справедливости ради.). Что меня всегда поражало в англосаксах так это то что даже перед очевидным фактом они будут его отрицать до упора, если он не в их пользу.... Очередные дешёвые понты от мелкобританцев. По пути домой будет время пересмотреть матч и вспомнить....
salleeh
salleeh
сегодня в 13:03
От скромности не умрёт этот Райс…)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:01
Если проиграли значит французы в этом матче были лучше.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 