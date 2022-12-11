Райс о вылете Англии с ЧМ: «Лучшая команда проиграла»

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс считает вылет своей команды в 1/4 финала чемпионата мира несправедливым:
Мы не были чрезмерно уверены в себе, но чувствовали достаточную уверенность, чтобы думать о победе над Францией и выходе в полуфинал. Если не считать их двух голов, я не помню, чтобы они показали что-то креативное. Мы довольно хорошо играли.
По моему мнению, лучшая команда проиграла. И это доказывает наш уровень. Люди снова начинают в нас верить, страна толкает нас вперед. Еще несколько лет назад это было не так, поэтому мы можем гордиться собой.
Мы должны вернуться, потому что в футболе сборных все судят по достигнутому успеху.
Ну а так что, одни креативщики уже неделю дома отдыхают, с Японией и Марокко не справились ( хотя с Марокко пока никто не справился, справедливости ради.). Что меня всегда поражало в англосаксах так это то что даже перед очевидным фактом они будут его отрицать до упора, если он не в их пользу.... Очередные дешёвые понты от мелкобританцев. По пути домой будет время пересмотреть матч и вспомнить....
Ну а так что, одни креативщики уже неделю дома отдыхают, с Японией и Марокко не справились ( хотя с Марокко пока никто не справился, справедливости ради.). Что меня всегда поражало в англосаксах так это то что даже перед очевидным фактом они будут его отрицать до упора, если он не в их пользу.... Очередные дешёвые понты от мелкобританцев. По пути домой будет время пересмотреть матч и вспомнить....