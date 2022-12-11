Райс о вылете Англии с ЧМ: «Лучшая команда проиграла»

Полузащитник сборной Англии считает вылет своей команды в 1/4 финала чемпионата мира несправедливым:

Мы не были чрезмерно уверены в себе, но чувствовали достаточную уверенность, чтобы думать о победе над Францией и выходе в полуфинал. Если не считать их двух голов, я не помню, чтобы они показали что-то креативное. Мы довольно хорошо играли.

По моему мнению, лучшая команда проиграла. И это доказывает наш уровень. Люди снова начинают в нас верить, страна толкает нас вперед. Еще несколько лет назад это было не так, поэтому мы можем гордиться собой.

Мы должны вернуться, потому что в футболе сборных все судят по достигнутому успеху.