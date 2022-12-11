Теннисистка Азаренко поддержала Роналду после вылета с ЧМ-2022

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поддержала нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после вылета с ЧМ-2022.
Почему люди так быстро начинают уничтожать человека, когда у него и так тяжёлый момент в спорте или жизни? Кому-то от этого легче? Я не понимаю. Это жестоко.
Почему ему можно неуважительно относиться к командам, игрокам, тренерам, к истории великих клубов, болельщикам, а ему слово против не скажи.
Понятно что он привык, что играют только на него и он везде главный и все ему должны поклоняться, но его время прошло, вот тут то и главная проблема португальца. Он живёт в своём мире, а реальность он потерял, причём очень давно.
Пусть Азаренко для начала у Роналду спросит за его поведения, а потом уже с других спрашивает.
Почему ему можно неуважительно относиться к командам, игрокам, тренерам, к истории великих клубов, болельщикам, а ему слово против не скажи.
Понятно что он привык, что играют только на него и он везде главный и все ему должны поклоняться, но его время прошло, вот тут то и главная проблема португальца. Он живёт в своём мире, а реальность он потерял, причём очень давно.
Пусть Азаренко для начала у Роналду спросит за его поведения, а потом уже с других спрашивает.