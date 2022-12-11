Теннисистка Азаренко поддержала Роналду после вылета с ЧМ-2022

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поддержала нападающего сборной Португалии после вылета с ЧМ -2022.

Почему люди так быстро начинают уничтожать человека, когда у него и так тяжёлый момент в спорте или жизни? Кому-то от этого легче? Я не понимаю. Это жестоко.