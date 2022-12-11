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Теннисистка Азаренко поддержала Роналду после вылета с ЧМ-2022

сегодня, 12:24
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поддержала нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после вылета с ЧМ-2022.

Почему люди так быстро начинают уничтожать человека, когда у него и так тяжёлый момент в спорте или жизни? Кому-то от этого легче? Я не понимаю. Это жестоко.

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Все комментарии
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 17:49
Его хейтили всегда. Даже тогда, когда он приносил результат из года год. Так что не нужно всё сводить к тому, что "его время прошло".
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:52, ред.
Нездоровый метод?
А в чём конкретно это выражается?
Говорить правду это нездоровый метод?
А может это просто адекватная реакция на поведение самого Роналду?!

Когда Роналду уходил из Реала, то никто особо и не препятствовал ему в этом. В Реале понимали, что лучшие годы прошли и в дальнейшем его пребывание в команде плохо отразиться как на атмосфере в команде, так и на результате.
В Ювентусе поначалу на эмоциях Роналду показывал неплохую игру, но уже было заметно, что начались провалы и он не тянет.
Собственно говоря в Юве вздохнули с облегчением когда он ушёл.
Появление его в МЮ прежде всего было коммерческим, но там допустили один, но очень серьёзный просчёт. Роналду как и в Юве перетянул одеяло на себя. Команда должна играть только на него и все должны молиться на "его светлость".
Любое замечание, замена, не попадание в состав сразу вызывали недовольство и истерику.
Роналду в Юве разрушил командную игру, а именно ей всегда славился туринский клуб. А в МЮ было и так плохо, так ещё и португалец добивал команду.
Про дисциплину я вообще молчу, Роналду проявлял неуважение как к игрокам, так и к тренерам команды. Захотел уехал никому не сказав, захотел ушёл во время матча, после замены, ну и ещё много чего.

А что он устраивал уже во время ЧМ? Его поведение, поведение его окружения, оскорбление всех от его семьи. Разве этого не было ничего?

Просто сейчас он получает по справедливости за своё поведение.
Да может кто то и перегибает палку, но вся критика справедливая и адекватная.
Роналду надо закончить карьеру в сборной и уехать подальше из Европы, так сказать пропасть с радаров, поиграть в МЛС или у шейхов и через год два завершить карьеру.
Так, что это у Роналду нездоровая реакция на реальность!
Joseph Dredd
Joseph Dredd
сегодня в 16:31
"Кому-то от этого легче? Я не понимаю. Это жестоко."
Таким токсичным образом некоторые делают так чтобы им стало легче, во всяком случае чтобы попробовать создать себе такое ощущение. Это нездоровый метод, но его многие используют.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:14
Роналду получает ровно настолько сколько заслужил.
Почему ему можно неуважительно относиться к командам, игрокам, тренерам, к истории великих клубов, болельщикам, а ему слово против не скажи.

Понятно что он привык, что играют только на него и он везде главный и все ему должны поклоняться, но его время прошло, вот тут то и главная проблема португальца. Он живёт в своём мире, а реальность он потерял, причём очень давно.

Пусть Азаренко для начала у Роналду спросит за его поведения, а потом уже с других спрашивает.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 14:17
Зависть!
Tostao
Tostao
сегодня в 13:41
Ну теперь он может спать спокойно.
Брулин
Брулин
сегодня в 12:58
Это лишний раз доказывает-надо звёздам уходить на пике карьеры.
Гость
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