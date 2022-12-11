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Руни поддержал Кейна

сегодня, 14:24

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни после матча 1/4 финала чемпионата мира с национальной командой Франции поддержал английского форварда Харри Кейна. Нападающий не реализовал пенальти при счете 2:1 в пользу Франции. В итоге англичане уступили и покинули турнир.

Я сильно расстроен, но горжусь тем, как сборная Англии сыграла на этом турнире, и футболисты тоже должны гордиться. Поздравляю Харри Кейна с повторением рекорда. Скоро он единолично возглавит список бомбардиров, и я не могу придумать лучшего лидера для этой сборной. Выше голову, Харри.

Напомним, Кейн забил 53-й гол за сборную Англии в этом матче и сравнялся в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды с Руни.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 17:10, ред.
До конца карьеры, а может и жизни, Кейну в кошмарных снах будет сниться этот промах. Жалеть в такой ситуации - ещё больше бередить его раны. Поверьте, в сочувствии он не нуждается. Он сам себя клянёт на чём свет стоит. Надеюсь, что этот промах в виде Дамоклова мяча не будет висеть над ним всю жизнь.
salleeh
salleeh
сегодня в 16:09, ред.
А в душе Руни не хотел наверное, чтобы Кейн забил 54-й мяч за сборную, ведь тогда он обходил его по голам…
YNWA
YNWA
сегодня в 14:44
Что ещё остаётся.
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