Руни поддержал Кейна

1670757844

сегодня, 14:24

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии после матча 1/4 финала чемпионата мира с национальной командой Франции поддержал английского форварда . Нападающий не реализовал пенальти при счете 2:1 в пользу Франции. В итоге англичане уступили и покинули турнир.

Я сильно расстроен, но горжусь тем, как сборная Англии сыграла на этом турнире, и футболисты тоже должны гордиться. Поздравляю Харри Кейна с повторением рекорда. Скоро он единолично возглавит список бомбардиров, и я не могу придумать лучшего лидера для этой сборной. Выше голову, Харри.

Напомним, Кейн забил 53-й гол за сборную Англии в этом матче и сравнялся в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды с Руни.