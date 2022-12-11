Руни поддержал Кейна

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни после матча 1/4 финала чемпионата мира с национальной командой Франции поддержал английского форварда Харри Кейна. Нападающий не реализовал пенальти при счете 2:1 в пользу Франции. В итоге англичане уступили и покинули турнир.
Я сильно расстроен, но горжусь тем, как сборная Англии сыграла на этом турнире, и футболисты тоже должны гордиться. Поздравляю Харри Кейна с повторением рекорда. Скоро он единолично возглавит список бомбардиров, и я не могу придумать лучшего лидера для этой сборной. Выше голову, Харри.
Напомним, Кейн забил 53-й гол за сборную Англии в этом матче и сравнялся в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды с Руни.