Рабьо о промахе Кейна: «Справедливость восторжествовала»

Полузащитник сборной Франции высказался о незабитом пенальти в матче 1/4 чемпионата мира против Англии:

В первую очередь не уверен, что был фол. Потому что мы видели сотни таких же ситуаций, в которых нарушение не фиксировалось.

Думаю, что судейство порой было немного пограничным, но мы не зацикливаемся на этом.

Конечно, когда Кейн не забил, мы были счастливы. Справедливость восторжествовала, потому что пенальти не было. Иногда требуется немного везения, в этом матче все сошлось. Гордимся тем, что вышли в полуфинал.