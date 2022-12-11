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Рабьо о промахе Кейна: «Справедливость восторжествовала»

сегодня, 17:00
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо высказался о незабитом Харри Кейном пенальти в матче 1/4 чемпионата мира против Англии:

В первую очередь не уверен, что был фол. Потому что мы видели сотни таких же ситуаций, в которых нарушение не фиксировалось.

Думаю, что судейство порой было немного пограничным, но мы не зацикливаемся на этом.

Конечно, когда Кейн не забил, мы были счастливы. Справедливость восторжествовала, потому что пенальти не было. Иногда требуется немного везения, в этом матче все сошлось. Гордимся тем, что вышли в полуфинал.

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Все комментарии
Q-J-G-911
Q-J-G-911
сегодня в 17:57
Там пенальти не было.
протон
протон
сегодня в 17:56
Это самый наитупейший пенальти за весь этот ЧМ. Что было в голове у Тео просто сложно сказать. Он намеренно пихнул типа в спину, который ещё даже мячом не владел. Там даже получи мяч ситуация не была бы прям страшной. А ты гарантировано привозишь пенальти. Ну а пенальти был 100%
shlomo
shlomo
сегодня в 17:12
Пенальти скорее был, чем не был, там акцентированный толчок в область лопатки. Более сомнительный первый пеналь, когда защитник не бил по ноге Сака, а тот сам споткнулся о выставленную перед ним ногу. Я терпеть не могу англичан, но пенальти был.

Лично у меня сложилось такое ощущение, что Франция играла не на все 100%, было видно, что они могли прибавить в любой момент, как и произошло после гола Кейна, давили и забили. Больше всего понравилось, что в конце матча никто не рыдал как девочонки... Футбол без соплей и слюней куда лучше смотрится...

Пи.Си. Много даже великих игроков не забивали решающий пеналь. Так бывает... Хотя, этот пенальти был спасительным, он не был решающим.
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