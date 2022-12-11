Рабьо о промахе Кейна: «Справедливость восторжествовала»

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо высказался о незабитом Харри Кейном пенальти в матче 1/4 чемпионата мира против Англии:
В первую очередь не уверен, что был фол. Потому что мы видели сотни таких же ситуаций, в которых нарушение не фиксировалось.
Думаю, что судейство порой было немного пограничным, но мы не зацикливаемся на этом.
Конечно, когда Кейн не забил, мы были счастливы. Справедливость восторжествовала, потому что пенальти не было. Иногда требуется немного везения, в этом матче все сошлось. Гордимся тем, что вышли в полуфинал.
Лично у меня сложилось такое ощущение, что Франция играла не на все 100%, было видно, что они могли прибавить в любой момент, как и произошло после гола Кейна, давили и забили. Больше всего понравилось, что в конце матча никто не рыдал как девочонки... Футбол без соплей и слюней куда лучше смотрится...
Пи.Си. Много даже великих игроков не забивали решающий пеналь. Так бывает... Хотя, этот пенальти был спасительным, он не был решающим.
Лично у меня сложилось такое ощущение, что Франция играла не на все 100%, было видно, что они могли прибавить в любой момент, как и произошло после гола Кейна, давили и забили. Больше всего понравилось, что в конце матча никто не рыдал как девочонки... Футбол без соплей и слюней куда лучше смотрится...
Пи.Си. Много даже великих игроков не забивали решающий пеналь. Так бывает... Хотя, этот пенальти был спасительным, он не был решающим.