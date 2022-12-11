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Ширер: «Кейн будет вспоминать этот пенальти всю жизнь»

сегодня, 13:07
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер рассказал о чувствах Харри Кейна после незабитого пенальти в четвертьфинале чемпионата мира:

Харри – исключительный игрок. Я знаю его положение, его образ мыслей и то, что он будет снова и снова переживать по поводу этого незабитого пенальти. Этой и следующей ночью он будет лежать на подушке и смотреть в потолок. Он будет пересматривать этот момент и убеждать себя, что в этот раз он бы точно забил. Это будет мучить его всю оставшуюся жизнь.

Когда я играл за «Ньюкасл», я в похожем стиле не реализовал важный пенальти против «Сандерленда», и это до сих пор не даёт мне покоя! Это может звучать драматично, но я всё ещё просыпаюсь с мыслью об этом промахе.

Кейн — не просто нападающий, он капитан, лидер, любимец сборной Англии и человек, на которого все смотрят. Для центрального нападающего это часть сделки. Вы всегда чувствуете, что подвели людей, когда не забиваете, так же как вы любите и жаждете больших моментов.

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Все комментарии
karnager
karnager
сегодня в 15:07
Да надо было другому дать бить и все… Не было бы давления, не надо было Лорису бить дважды
VWV
VWV
сегодня в 14:00
Кейн сейчас не помнит.
matrix333
matrix333
сегодня в 13:54
Кейн будет вспоминать
Narek89
Narek89
сегодня в 13:46
Ну нет, Кейн сейчас помнит
SHEARER
SHEARER
сегодня в 13:38
Не он один!
Dima salev
Dima salev
сегодня в 13:31
Даже если забыл этот пенальти Кейн , не факт что Англия победила. Франция на голову сильнее Англии.
Этот промох ничего по сравнению Финала чемпионата мира когда Роберта Баджо промахнулся в серии пенальти и Бразилия стал чемпионом мира
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:11
Такая неудача в память вбивается сильнее, чем самый лучший гол.
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