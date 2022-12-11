Ширер: «Кейн будет вспоминать этот пенальти всю жизнь»

Бывший нападающий сборной Англии рассказал о чувствах после незабитого пенальти в четвертьфинале чемпионата мира:

Харри – исключительный игрок. Я знаю его положение, его образ мыслей и то, что он будет снова и снова переживать по поводу этого незабитого пенальти. Этой и следующей ночью он будет лежать на подушке и смотреть в потолок. Он будет пересматривать этот момент и убеждать себя, что в этот раз он бы точно забил. Это будет мучить его всю оставшуюся жизнь.

Когда я играл за «Ньюкасл», я в похожем стиле не реализовал важный пенальти против «Сандерленда», и это до сих пор не даёт мне покоя! Это может звучать драматично, но я всё ещё просыпаюсь с мыслью об этом промахе.

Кейн — не просто нападающий, он капитан, лидер, любимец сборной Англии и человек, на которого все смотрят. Для центрального нападающего это часть сделки. Вы всегда чувствуете, что подвели людей, когда не забиваете, так же как вы любите и жаждете больших моментов.