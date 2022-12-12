Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему Хорватия может обыграть Аргентину

Бывший рулевой «Спартака» Андрей Чернышов порассуждал о проходящем чемпионате мира.
Все матчи 1/4 финала были напряженными и интересными. Очередной сюрприз преподнесла марокканская сборная, как и хорватская. Мало кто верил в хорватов перед игрой с Бразилией, но они показали характер и упорство. И в очередной раз выиграли в серии пенальти. Хорваты заслуживают теплых слов.
Аргентина – Нидерланды — великолепный матч, аргентинцы могли спокойно доводить игру до победы, но в концовке «оранжевые» сравняли. Аргентина оказалась более везучая в серии пенальти, считаю, что это все же лотерея.
Поединок Франция – Англия получился довольно солидным, в котором не обошлось без трагедии, ведь Харри Кейн не забил пенальти. Часто звездные игроки в рядовых матчах с закрытыми глазами исполняют 11-метровые, но на таком уровне на первый план выходит психология, она и подвела Кейна.
Очень интересный чемпионат. Марокко – отдельная история. Кто бы мог подумать, что они попадут в полуфинал. Очень организованно играют, знают, что делать на поле в матчах с фаворитами. Грамотная игра в обороне и качественные контратаки, команда обучена.
Интересные и напряженные поединки, надеюсь, будут и в полуфиналах, хотя там заранее все отдали предпочтение аргентинцам и французам. Но они фавориты только на бумаге, в футболе все возможно. Надеемся снова на какие-то чудеса, у сборной Марокко наверняка появилось много поклонников. Я тоже хочу, чтобы эта сборная вышла в финал, такое произошло бы впервые с африканской командой, но сделать это будет очень тяжело.
Франция играет не слишком ярко, но солидно и рационально, поэтому думаю, что они снова выйдут в финал.
Что касается Аргентины и Хорватии, то у хорватов появится шанс на победу, если они смогут нейтрализовать Месси, но они, возможно, надеются снова на серию пенальти. Загадывать финалистов сложно, но было бы интересно увидеть триумф Марокко, этого, наверное, хочет значительная часть зрителей, а другая половина хочет, чтобы победила сборная Аргентины с Месси, чтобы Лионель смог встать в ряд с великим Диего Марадоной. Любопытно, что и Месси, и Марадона проиграли свои финалы ЧМ немцам. Теперь Месси должен выиграть свой финал, чтобы сравняться с великим Диего Армандо.