Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему Хорватия может обыграть Аргентину

Бывший рулевой «Спартака» порассуждал о проходящем чемпионате мира.

Все матчи 1/4 финала были напряженными и интересными. Очередной сюрприз преподнесла марокканская сборная, как и хорватская. Мало кто верил в хорватов перед игрой с Бразилией, но они показали характер и упорство. И в очередной раз выиграли в серии пенальти. Хорваты заслуживают теплых слов.

Аргентина – Нидерланды — великолепный матч, аргентинцы могли спокойно доводить игру до победы, но в концовке «оранжевые» сравняли. Аргентина оказалась более везучая в серии пенальти, считаю, что это все же лотерея.

Поединок Франция – Англия получился довольно солидным, в котором не обошлось без трагедии, ведь Харри Кейн не забил пенальти. Часто звездные игроки в рядовых матчах с закрытыми глазами исполняют 11-метровые, но на таком уровне на первый план выходит психология, она и подвела Кейна.

Очень интересный чемпионат. Марокко – отдельная история. Кто бы мог подумать, что они попадут в полуфинал. Очень организованно играют, знают, что делать на поле в матчах с фаворитами. Грамотная игра в обороне и качественные контратаки, команда обучена.

Интересные и напряженные поединки, надеюсь, будут и в полуфиналах, хотя там заранее все отдали предпочтение аргентинцам и французам. Но они фавориты только на бумаге, в футболе все возможно. Надеемся снова на какие-то чудеса, у сборной Марокко наверняка появилось много поклонников. Я тоже хочу, чтобы эта сборная вышла в финал, такое произошло бы впервые с африканской командой, но сделать это будет очень тяжело.

Франция играет не слишком ярко, но солидно и рационально, поэтому думаю, что они снова выйдут в финал.