«Отряд не заметил потери бойца». Известный агент высказался об игроке ЦСКА

Известный агент поделился ожиданиями о предстоящем трансферном окне в РПЛ .

Трансферное окно еще не открыто. Какой активности ждать от клубов? В прессе писали, что многие футболисты «Крыльев Советов» довольно востребованы, они могут поменять клубную прописку теоретически. Не исключаю, что и Пиняев может сменить команду.

В «Локомотиве» произошла смена руководства и тренерского штаба, вполне могут тоже хорошо поработать на трансферном рынке.

Могут ли клубы РПЛ привезти топовых легионеров этой зимой? Вполне могут, ведь латиноамериканские футболисты спокойно едут в Россию, но у немногих клубов есть финансы, чтобы позволить себе крупные сделки.