«Отряд не заметил потери бойца». Известный агент высказался об игроке ЦСКА

Известный агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями о предстоящем трансферном окне в РПЛ.
Трансферное окно еще не открыто. Какой активности ждать от клубов? В прессе писали, что многие футболисты «Крыльев Советов» довольно востребованы, они могут поменять клубную прописку теоретически. Не исключаю, что и Пиняев может сменить команду.
В «Локомотиве» произошла смена руководства и тренерского штаба, вполне могут тоже хорошо поработать на трансферном рынке.
Могут ли клубы РПЛ привезти топовых легионеров этой зимой? Вполне могут, ведь латиноамериканские футболисты спокойно едут в Россию, но у немногих клубов есть финансы, чтобы позволить себе крупные сделки.
ЦСКА уже начал проявлять активность, ведь клуб уже отпустил Фернандеса в Бразилию, а также, вероятно, и Бруно Фукса. Что касается Фукса, то армейцы, наверное, перекрестились, когда договорились об этом переходе, ведь Бруно больше лечился, чем играл. Так что здесь можно сказать, что отряд не заметит потери бойца.