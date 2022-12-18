Бояринцев объяснил, за счет чего Франция сможет выиграть ЧМ-22

Главный тренер «Новосибирска» поделился ожиданиями перед финальным матчем чемпионата мира.

Думаю, французы сегодня победят. Вероятно, они подойдут к поединку в оптимальном составе. Считаю, что атака французов будет сегодня выглядеть предпочтительнее, чем у аргентинцев. Гризманн еще не забивал, может это исправить сегодня, Мбаппе показывает феноменальную игру, сильны Жиру и Дембеле. Аргентинцы именно в обороне просели в матче с Нидерландами, а у французов очень мощная линия нападения. За счет этого, как мне кажется, они сегодня и станут чемпионами мира.