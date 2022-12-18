Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2022

Бояринцев объяснил, за счет чего Франция сможет выиграть ЧМ-22

вчера, 14:19
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев поделился ожиданиями перед финальным матчем чемпионата мира.

Думаю, французы сегодня победят. Вероятно, они подойдут к поединку в оптимальном составе. Считаю, что атака французов будет сегодня выглядеть предпочтительнее, чем у аргентинцев. Гризманн еще не забивал, может это исправить сегодня, Мбаппе показывает феноменальную игру, сильны Жиру и Дембеле. Аргентинцы именно в обороне просели в матче с Нидерландами, а у французов очень мощная линия нападения. За счет этого, как мне кажется, они сегодня и станут чемпионами мира.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Радимов — о финале ЧМ-2022: «Лучшего матча сыграть невозможно»
Сегодня, 09:53
Канчельскис считает Мбаппе лучшим игроком ЧМ-2022
Сегодня, 09:23
Погребняк: «Мбаппе — зверь, Месси — гений»
Сегодня, 08:54
Аршавин – о финале ЧМ: «Это был великий матч, Месси перебил все»
Сегодня, 08:47
Мостовой — о матче Аргентина — Франция: «Величайшая игра на планете Земля»
Сегодня, 08:22
Зарема Салихова: «Роналду без трофея, а Месси доказал свой класс»
Вчера, 23:50
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:26
Не будем загадывать, будем посмотреть на матч и пусть победит сильнейший!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 