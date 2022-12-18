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Кавазашвили: «В финале ЧМ буду болеть за обе команды»

сегодня, 13:29
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18:00 Не начался

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о предстоящем матче финала чемпионата мира в Катаре:

В финале я буду болеть за обе команды: и за Аргентину, и за Францию. На данном этапе для меня самое главное — это игра. Даже если бы в финал вышли марокканцы, то болел бы за то, чтобы они показали достойную игру.

Финальный матч — это всегда пик совершенства любых мировых сборных. Я никогда не ставил ни копейки в спорах, какая команда выиграет, а какая проиграет. Всегда смотрел с восхищением, когда появлялись какие-нибудь достойные футболисты, на которых можно равняться и долго-долго о них вспоминать. Такие люди всегда входят в историю.

Многие игроки на турнире в Катаре заслуживают уважения — в том числе появилось очень много хороших вратарей. Но и достаточное количество стариков показывают блестящую игру.

Но давайте вернёмся к игре. Просто намекну, что Аргентина может всех удивить: начать турнир с проигрыша, а закончить победой.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:34
Там ещё судейская команда будет
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:30
Вы уж как то определились бы батенька)
Гость
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