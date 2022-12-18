Кавазашвили: «В финале ЧМ буду болеть за обе команды»

Бывший вратарь «Спартака» высказался о предстоящем матче финала чемпионата мира в Катаре:

В финале я буду болеть за обе команды: и за Аргентину, и за Францию. На данном этапе для меня самое главное — это игра. Даже если бы в финал вышли марокканцы, то болел бы за то, чтобы они показали достойную игру.

Финальный матч — это всегда пик совершенства любых мировых сборных. Я никогда не ставил ни копейки в спорах, какая команда выиграет, а какая проиграет. Всегда смотрел с восхищением, когда появлялись какие-нибудь достойные футболисты, на которых можно равняться и долго-долго о них вспоминать. Такие люди всегда входят в историю.

Многие игроки на турнире в Катаре заслуживают уважения — в том числе появилось очень много хороших вратарей. Но и достаточное количество стариков показывают блестящую игру.

Но давайте вернёмся к игре. Просто намекну, что Аргентина может всех удивить: начать турнир с проигрыша, а закончить победой.