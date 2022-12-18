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Шишкин: «Все хотят, чтобы Месси выиграл чемпионат мира»

сегодня, 13:42
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18:00 Не начался

Экс-игрок сборной России Роман Шишкин поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира 2022 между Аргентиной и Францией.

Грандиознейшие ожидания. Многие довольны, что в финале сыграют Аргентина и Франция. Все ждут противостояния Месси и Мбаппе. Сложно предугадать фаворита. Думаю, нас ждёт равная игра.

Конечно, больше давления будет на Аргентину. Все хотят, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Если честно, у меня тоже есть такое желание. Но болеть ни за кого не буду. Буду просто наблюдать за игрой.

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Futurista
Futurista
сегодня в 14:07, ред.
Все футбольные шишки хотят...
3j6znqq5yxhy
3j6znqq5yxhy ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 14:00
Я также думаю! Чтобы игра получилась!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:46
Точно знаю - французы против.
Гость
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