Шишкин: «Все хотят, чтобы Месси выиграл чемпионат мира»

Экс-игрок сборной России поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира 2022 между Аргентиной и Францией.

Грандиознейшие ожидания. Многие довольны, что в финале сыграют Аргентина и Франция. Все ждут противостояния Месси и Мбаппе. Сложно предугадать фаворита. Думаю, нас ждёт равная игра.

Конечно, больше давления будет на Аргентину. Все хотят, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Если честно, у меня тоже есть такое желание. Но болеть ни за кого не буду. Буду просто наблюдать за игрой.