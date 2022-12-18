Гаджиев: «Марокканцы сами виноваты в своём поражении от хорватов»

Заслуженный тренер России высказался о матче за третье место на чемпионате мира в Катаре:

Матч был хороший, и итог на самом деле для обеих команд позитивный, но проигравшие всегда недовольны результатом. Марокканцы были огорчены, это было видно во время игры и после неё, а также по многочисленным обращениям к арбитру. Мне кажется, что в их поражении виноваты они сами. Сборная Марокко не действовала столь расчётливо, как во всех других играх чемпионата, – она позволяла себе лишнее в отдельных моментах. Игроки слишком часто брали игру на себя, если бы сыграли более командно, то возможно результат был бы другой.