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Гаджиев: «Марокканцы сами виноваты в своём поражении от хорватов»

вчера, 14:12
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия2 : 1Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о матче за третье место на чемпионате мира в Катаре:

Матч был хороший, и итог на самом деле для обеих команд позитивный, но проигравшие всегда недовольны результатом. Марокканцы были огорчены, это было видно во время игры и после неё, а также по многочисленным обращениям к арбитру. Мне кажется, что в их поражении виноваты они сами. Сборная Марокко не действовала столь расчётливо, как во всех других играх чемпионата, – она позволяла себе лишнее в отдельных моментах. Игроки слишком часто брали игру на себя, если бы сыграли более командно, то возможно результат был бы другой.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:00
Судьи тоже руку приложили
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:17
Это правильно сказано не было коллективной игры.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:16
Хорваты на этот раз выглядели организованей и сильней
Гость
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