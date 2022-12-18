Сёмин рассказал, кого считает фаворитом в финале ЧМ

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о финале чемпионата мира в Катаре:
Финал турнира, наверное, закономерный: Аргентина шла по возрастающей, а французы изначально были фаворитами. Кто выиграет финал? Кто выиграет, тот и чемпионом будет. Подсказывает ли что‑то интуиция? Нет, ничего, просто смотрю с удовольствием футбол.
Фаворит игры, наверное, Франция. Это более опытная команда. Но у Аргентины есть Месси. Тем не менее у французов Мбаппе, мне кажется, должен сыграть сильный матч. В принципе, шансы 50 на 50.
Семин читает соккер стопудово!)
Семин читает соккер стопудово!)