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Зарема Салихова: «Роналду без трофея, а Месси доказал свой класс»

вчера, 23:50
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала результат матча финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции.

Однозначно, этот финал лучший в истории футбола. Роналду без трофея, а Месси доказал свой класс, «Золотой мяч» снова его. Франции просто не повезло. Отыграться с 0:2 — это характер великих. Драматично, что травмирован Бензема. Но у Франции есть молодые игроки, например, Нкунку, так что следующий чемпионат будет захватывающим. Больно, что совсем недавно такие футбольные праздники проходили в России, а теперь все как на другой планете.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
сегодня в 07:58
Нкунку... афрофранцуз.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:14
Тут крыть нечем: Месси - лучший.
Знатог
Знатог
сегодня в 06:53
Ну ничё, скоро эмир Катара назначит своей женой.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 04:14
а спартак по классике - без еврокубков
kasyak7
kasyak7
сегодня в 02:18
Месси с кубком,Роналду без трофея,а Зарема без Спартака.
3hz45wu4wmmg
3hz45wu4wmmg
сегодня в 00:16
И эта - тут как тут...
311
311
сегодня в 00:05
Неожиданный глор Месси)) Он бы заэскортил Заремку
протон
протон
вчера в 23:52
Ох уж эта Заремушка! Краса дивная!
Гость
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