Зарема Салихова: «Роналду без трофея, а Месси доказал свой класс»

, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала результат матча финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции.

Однозначно, этот финал лучший в истории футбола. Роналду без трофея, а Месси доказал свой класс, «Золотой мяч» снова его. Франции просто не повезло. Отыграться с 0:2 — это характер великих. Драматично, что травмирован Бензема. Но у Франции есть молодые игроки, например, Нкунку, так что следующий чемпионат будет захватывающим. Больно, что совсем недавно такие футбольные праздники проходили в России, а теперь все как на другой планете.