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Бышовец: «Месси уже стал самым великим футболистом в истории»

вчера, 17:00
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал об ожиданиях от финального матча чемпионата мира в Катаре:

И Франция, и Аргентина доставили удовольствие своей игрой и подарили праздничное впечатление. У меня принцип, что должны побеждать те, кто сильнее, качественнее. Думаю, что сегодня шансы равны.

Возможно, Франция выйдет не в оптимальном составе, но надеюсь, что это не повлияет на то зрелище, которое мы ждем. Соперничество этих команд и мотивация для Франции не требует никаких слов и подтверждений, а у Аргентины она просто зашкаливает. Болельщики соскучились по трофеям.

Станет ли Месси самым великим футболистом в истории футбола, если Аргентина победит сегодня? Лионель уже им стал. Это показывают цифры и рекорды в клубе и сборной. Это подтверждается его уникальным талантом, совмещающим в себе исполнительное мастерство, которое находится на высочайшим уровне.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:25
Если выиграет сегодня финал, может только дотянется до великих, Пеле и Марадоны
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:19
Светоч зря не скажет 😉
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 17:48
Это правда
протон
протон
вчера в 17:46
Вообще то все знают что Лео величайший футболист и доказывать никому ничего не надо кроме тех кто не разбирается в футболе.Но его статистика действительно впечатляет.Лео и Рон надолго останутся в истории мирового футбола как самые великие футболисты 21 века.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 17:34
Да..
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:29
Осталось стать Чемпионом..
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:17
А сколько у него великих голов??? куда все спрятались??? у Ван Перси больше
Гость
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