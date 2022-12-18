Бышовец: «Месси уже стал самым великим футболистом в истории»

Заслуженный тренер СССР рассказал об ожиданиях от финального матча чемпионата мира в Катаре:

И Франция, и Аргентина доставили удовольствие своей игрой и подарили праздничное впечатление. У меня принцип, что должны побеждать те, кто сильнее, качественнее. Думаю, что сегодня шансы равны.

Возможно, Франция выйдет не в оптимальном составе, но надеюсь, что это не повлияет на то зрелище, которое мы ждем. Соперничество этих команд и мотивация для Франции не требует никаких слов и подтверждений, а у Аргентины она просто зашкаливает. Болельщики соскучились по трофеям.

Станет ли Месси самым великим футболистом в истории футбола, если Аргентина победит сегодня? Лионель уже им стал. Это показывают цифры и рекорды в клубе и сборной. Это подтверждается его уникальным талантом, совмещающим в себе исполнительное мастерство, которое находится на высочайшим уровне.