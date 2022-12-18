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Кирьяков: «Жду скучной игры в финале»

вчера, 16:24
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира:

Большая часть России сегодня будет болеть за Аргентину. Да и в прессе очень много говорят, что хочется, чтобы Месси стал на одну ступеньку с Марадоной — выиграл для страны титул.

Но я жду скучной игры в финале. Французы подустали — это было видно в полуфинальном матче. Аргентина большую часть матча играет без мяча. Одна команда будет уставшей, а вторая будет сушить игру и ждать эпизодов с Месси. Жду футбола на результат. Противостояние Месси и Мбаппе вряд ли получится красивой дуэлью.

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Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 16:34
"Большая часть России сегодня будет болеть за Аргентину."- интересно узнать как он это заключил.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:32
Такого скучного лица не припомню с советском и росфутболе). Представил его отчетливо во время просмотра.
Гость
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