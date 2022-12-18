Деменко поделился ожиданиями от финала ЧМ

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России по футболу рассказал, чего ожидает от финала чемпионата мира в Катаре:

Фаворитов нет в финале, однозначно. Я думаю, что всё-таки победит Франция. Мне кажется, они более стабильно прошли, более уверенно. Всё-таки Аргентина в какой-то степени зависима от Месси. Если у Месси что-то не получится, то как Аргентина будет себя вести? Франция всё-таки больше командную игру показывает. При этом у неё в составе есть индивидуально яркие игроки, такие как Мбаппе, которые могут проявить себя.