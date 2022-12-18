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Деменко поделился ожиданиями от финала ЧМ

вчера, 16:30
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России по футболу Максим Деменко рассказал, чего ожидает от финала чемпионата мира в Катаре:

Фаворитов нет в финале, однозначно. Я думаю, что всё-таки победит Франция. Мне кажется, они более стабильно прошли, более уверенно. Всё-таки Аргентина в какой-то степени зависима от Месси. Если у Месси что-то не получится, то как Аргентина будет себя вести? Франция всё-таки больше командную игру показывает. При этом у неё в составе есть индивидуально яркие игроки, такие как Мбаппе, которые могут проявить себя.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:04
Не жду яркого финала. Скорее всего вязкая, осторожная тактическая игра с перестраховкой от малейшей ошибки. Но быстрый гол может все поменять.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:32
Игра может не получится как у одной таки у другой команды... мотивация запредельная, главное "не перегореть заранее" до матча...
Гость
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