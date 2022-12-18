Алдонин назвал сборную, которая удивила на ЧМ-2022

Экс-игрок ЦСКА поделился мнением о матче за 3-е место на чемпионате мира между сборными Хорватии и Марокко (2:1).

Шансы в матче за 3-е место у обеих команды были равны. Но мне казалось, что хорваты были более мастеровитыми. А марокканцы играли душой и сердцем, у них было больше эмоций, страсти, желания. По ходу матча сборная Хорватии хорошо распоряжалась своими возможностями и показала свой высокий уровень мастерства.

Не знаю, будет ли у марокканцев еще шанс выиграть медали ЧМ . Но то, что они удивили весь мир своей классной, качественной игрой и выступили превосходно, нет сомнений. Они играли с одними из сильнейших сборных Европы и мира — прошли Испанию, Португалию, в группе были с теми же хорватами и бельгийцами.

То, как они прошли турнир, вызывает только уважение. Думать, все ли у них впереди я не готов. Пусть эта команда будет примером для других африканских сборных, чтобы они развивались. Африка богата талантами, Гана, Сенегал, Камерун, Египет – лишнее тому подтверждение, в этих странах есть хорошие игроки.