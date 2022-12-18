Аршавин объяснил, почему чемпионат мира выиграет Франция, а не Аргентина

Бывший футболист сборной России поделился мнением о матче финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции.

У Франции нет заточки на одного игрока, как в Аргентине, физически они сильнее, преимущество на стандартах. У Мбаппе есть возможность сверкнуть, стать лучшим бомбардиром, лучшим игроком турнира и двукратным чемпионом мира в 23 года. Вратари средние в обеих командах, лучший был у Марокко. То, что Мартинес дорос до взрослого футбола, для меня уже вопрос. Чемпионом, на мой взгляд, станет Франция.