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Аршавин объяснил, почему чемпионат мира выиграет Франция, а не Аргентина

вчера, 17:57
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о матче финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции.

У Франции нет заточки на одного игрока, как в Аргентине, физически они сильнее, преимущество на стандартах. У Мбаппе есть возможность сверкнуть, стать лучшим бомбардиром, лучшим игроком турнира и двукратным чемпионом мира в 23 года. Вратари средние в обеих командах, лучший был у Марокко. То, что Мартинес дорос до взрослого футбола, для меня уже вопрос. Чемпионом, на мой взгляд, станет Франция.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:59
Аршавин за игрой следит или в студии всем сказки рассказывает.
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 18:50
А он знает что счет 2:0?
drug01
drug01 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:15
А я мог бы с ним поспорить
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:03
С шавой на сей раз соглашусь.
Гость
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